До конца 2022 года барнаульский водоканал возьмёт на обслуживание пригородные посёлки в Ленинском районе столицы Алтайского края. Кроме того, водоканал намерен трансформировать в концессию и существующий договор аренды объектов и сетей Барнаула. Новый договор заключат на 49 лет, а объём инвестиций в систему водоснабжения составит 36 млрд рублей. В «Переговорке» на amic.ru генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго рассказал, в чём плюсы концессии для потребителя, какие проекты компания намерена реализовать в рамках соглашения и где она возьмёт на это деньги.

Кто в «Переговорке»



Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности «водоснабжение и водоотведение». В 2007-м прошёл профессиональную переподготовку по программе «Финансовое управление организацией». В барнаульском водоканале Андрей Полюго работает с 2000 года. Начинал с должности начальника участка и вырос до главного инженера. Гендиректором предприятия стал в феврале 2020 года.

02:04 «Мы должны обеспечить потребности наших потребителей и не реагировать на всевозможные факторы». Андрей Полюго рассказывает, как ситуация в мире влияет на работу барнаульского водоканала. Были сложности с закупкой реагентов для очистки воды и некоторого оборудования, говорит он.

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Переговорка «За нами люди». Андрей Полюго о том, безопасна ли вода из-под крана и реагенты, которыми ее очищают

03:49 О концессионном соглашении, согласно которому водоканал берёт на обслуживание сразу несколько пригородных посёлков в Ленинском районе Барнаула. И какие именно посёлки попадут «под крыло» водоканала.

05:21 Андрей Полюго рассказывает о плюсах концессии для потребителя. В частности, в пригородных посёлках Барнаула построят станции очистки воды. А в целом в течение 15 лет объём инвестиций в систему водоснабжения составит практически миллиард рублей.

07:22 О масштабных планах барнаульского водоканала построить напорную канализацию от Научного городка до очистных сооружений Барнаула. «Это позволит создать централизованную систему водоотведения в Научном городке и даст возможность подключить к ней все посёлки вдоль трассы», — поясняет Полюго.

08:13 Зачем вообще водоканал ввязывается в такие масштабные и дорогие стройки. А ещё о том, сколько предприятие зарабатывает на своих услугах и куда тратит деньги.

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Общество «Росводоканал Барнаул» намерен взять под своё крыло ещё несколько посёлков города

11:26 Что такое «большая концессия». В 2005 году «Росводоканал Барнаул» взял в аренду все сети в столице Алтайского края. Теперь, по словам Андрея Полюго, пришёл срок трансформировать эти отношения в концессионные. Объём финансирования в рамках этого проекта составит 36 млрд рублей.

12:06 Откуда возьмутся такие деньги?

13:06 Что будет сделано в рамках «большой концессии» в Барнауле.

15:09 О ремонтных работах, которые ведёт водоканал, и какие улицы могут перекопать в ближайшее время. Андрей Полюго пообещал «пока не заходить на большие магистрали».

16:52 О дефиците кадров и о том, что делает предприятие, чтобы заинтересовать сотрудников. Например, организация выплачивает проценты по ипотеке для сотрудников, которые принимают активное участие в жизни компании.