Геополитические процессы кардинально меняют и финансово-экономическую сферу. И вот уже небольшой региональный банк может оказаться для клиентов (как физических лиц, так и юридических) более полезным, чем большие и известные кредитные организации. Почему так происходит, рассказала в «Переговорке» на amic.ru начальник отдела валютных операций ООО «Сибсоцбанк» Елена Шальнева. Поговорили, с какими странами вырос торговый оборот, стоит ли отказываться от доллара и евро, в чём хранить сбережения. А ещё — что делать и куда обращаться компаниям, которые работают с зарубежными партнёрами и должны оплачивать международные счета в условиях введённых ограничений.

Кто в «Переговорке»



Елена Шальнева, начальник отдела валютных операций ООО «СИБСОЦБАНК». Окончила АлтГТУ в 2002 году по специальности «Мировая экономика». В этом же году начала работать в валютном отделе Сибсоцбанка и прошла путь от специалиста до начальника отдела.



ООО «Сибсоцбанк» — краевой коммерческий сибирский социальный банк, зарегистрирован 21 августа 1992 года. В 2022 году компания отметила своё 30-летие. Банк включён в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов.



Сибсоцбанк — это современная кредитная организация, обслуживающая индивидуальных, корпоративных клиентов различных форм собственности и направлений деятельности.

02:04 «У нас большой приток клиентов из банков, которые временно не могут осуществлять международные платежи в связи с ограничениями», — Елена Шальнева о том, что происходит в банковской сфере России в связи с политическими и экономическими событиями.

03:06 Сибсоцбанк до сих пор является прямым участником системы СВИФТ, подключён к системе Банка России СПФС, а в ближайшее время ждёт подключения к китайской платёжной системе CIPS. И что это даёт клиентам банка.

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04:16 «Храните сбережения в той валюте, в которой планируете их потратить», — советует эксперт. Но при этом учтите, что доходность по вкладам в рублях выше, чем в иностранной валюте.

05:14 А может быть, совсем отказаться от доллара и евро?

07:20 О том, как физические лица могут оплачивать международные счета.

07:43 Какую помощь и какие услуги может предложить Сибсоцбанк компаниям, которые работают с зарубежными партнёрами и должны оплачивать международные счета.

10:02 Какие преимущества Сибсоцбанку даёт то, что он остался подключённым к системе СВИФТ?

10:41 Может ли Сибсоцбанк обслуживать клиентов из других регионов.

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11:20 Сколько будет стоить евро и доллар в конце 2022 года?

12:03 «Курс доллара на внутреннем рынке и внешнем — отличаются». Елена Шальнева рассказывает о том, насколько реален сейчас официальный курс доллара и от чего он зависит.

13:18 Немного о криптовалюте и о том, когда банки России (и в частности Сибсоцбанк) начнут с ней работать.