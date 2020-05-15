Финальный этап сезона 2022 по дрэг-рейсингу состоится в Алтайском крае 13 и 14 августа 2022 года. Традиционно гонки пройдут на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района. Как всегда, обещают много сюрпризов, крутых тачек и пилотов-чемпионов. Гость «Переговорки» на amic.ru Андрей Ан, председатель комитета дрэг-рейсинга Алтайской федерации автомобильного спорта (АФАС), рассказал, почему соревнования в Алтайском крае собирают больше пилотов и зрителей, чем в других регионах Сибири. Мы также узнали, как переделывают пилоты свои авто, во сколько это обходится и какую скорость после этого можно выжать. Поговорили о безопасности: иногда на соревнованиях машины горят и переворачиваются. Выяснили, сколько зарабатывают организаторы мероприятия и может ли «копейка» приехать быстрее BMW. Кстати, самые эпичные моменты соревнований мы показываем во время интервью. Так что смотрите «Переговорку» и собирайтесь в Панфилово. Потому что если не посмотрите вживую гонки здесь, то не увидите их больше нигде.

Кто в «Переговорке»



Ан Андрей Георгиевич. Родился 26.09.1973 г. в Омске. С 2002 года директор фабрики мебели «Фалькон».

В автоспорте с 2004 года. Был участником соревнований по дрэг-рейсингу. Сейчас спортивный судья всероссийской категории, заместитель председателя по дрэг-рейсингу Алтайской федерации автомобильного спорта.

В 2017 году стал обладателем национальной премии «Человек года в автоспорте».

С 2019-го входит в состав общественного совета Министерства спорта Алтайского края.

02:30 О том, что такое дрэг-рейсинг и на каких дистанциях соревнуются автомобили.



03:25 Многие считают, что дрэг-рейсинг — это гонки технологий и денег, но машины решают далеко не всё, говорит Андрей Ан и утверждает, что на самом деле такое увлечение не так дорого, как кажется.

05:10 Зачем нужно покупать лицензию, сколько она стоит и что нужно, чтобы её получить.

06:04 Где подробно узнать о соревнованиях. И кто смотрит трансляции с дрэг-рейсинга в Алтайском крае.

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07:55 Можно ли считать дрэг-рейсинг профессиональным спортом?

08:44 О том, на каких автомобилях выступают профессионалы дрэг-рейсинга и насколько они их прокачивают. «От некоторых машин „родными“ остаётся только три четверти кузова», — говорит Ан. И рассказывает о мощности их двигателей и скоростных характеристиках.

10:40 Ан рассказывает, какие рекорды скорости ставили пилоты на алтайской трассе.

11:48 О том, как добраться до места, где пройдут соревнования. И помните: если не съездить туда посмотреть, то этого больше нигде не увидишь.

13:30 Куда и к кому обращаться, если вдруг очень захотел заняться дрэг-рейсингом. И где можно выучиться на пилота.

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13:56 «Многие думают, что если у тебя „заряженная“ машина, то ты победил. Но это не так», — говорит Ан и объясняет, как на самом деле. В качестве примера рассказывает, как ВАЗ обогнал BMW. А мы показываем эти соревнования. Смотрите, время указано.

15:45 Случается, что во время гонок машины горят и переворачивается. Ан объясняет, какие меры безопасности используют.

17:54 О том, как правильно привлекать и заинтересовывать зрителей.

21:09 Сколько зарабатывают организаторы соревнований и сколько тратят.

24:00 «На следующий год будем повышать уровень наших соревнований. Мы ждём автомобили, которых ещё никто не видел», — говорит Ан.