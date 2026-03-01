В Барнауле на набережной Оби выставили на продажу квартиру за 75 млн рублей
Застройщик готов рассмотреть покупку в ипотеку — если, конечно, банк одобрит кредит на такую сумму
01 марта 2026, 09:37, ИА Амител
На берегу Оби в Барнауле выставили на продажу квартиру, которая больше похожа на отдельный этаж, чем на обычное жилье. Речь идет о семикомнатных апартаментах в будущей новостройке на площади Баварина — ценник впечатляет: 75 миллионов рублей.
Домов пока нет, но планы масштабные. На этом участке застройщик "Селфстроит" собирается возвести жилой комплекс под названием "Барнаул" — две высотные башни "Столица" и "Мира". Оба здания поставят на высокий стилобат — фактически общую платформу высотой до третьего этажа. Проектом предусмотрены прогулочная зона вдоль берега и так называемый "воздушный пирс" — лестница со смотровой площадкой и видом на реку.
Самая дорогая квартира в этом комплексе находится на 26-м этаже одной из башен. Всего в домах будет по 27 этажей, так что будущим владельцам достанется почти панорамный уровень. Площадь жилья — 253 квадратных метра, потолки — 3,5 метра. Окна выходят на улицу, санузел заявлен как совмещенный.
По цене это рекорд именно для набережной Оби, хотя в Барнауле можно найти и более дорогие объекты. При этом застройщик готов рассмотреть покупку в ипотеку — если, конечно, банк одобрит кредит на такую сумму.
Пока что это жилье существует лишь на бумаге и в визуализациях, но интерес к нему уже есть: редкое предложение, вид на реку и статус "самой дорогой квартиры на Оби" делают свое дело.
Ранее сообщалось, что в Барнауле изымают под снос аварийную двухэтажку на улице Гулькина.
09:40:27 01-03-2026
Допустим кто-то её купит. Так его же затаскают по инстанциям. Если,конечно, он не из блатных.
10:18:48 01-03-2026
Гость (09:40:27 01-03-2026) Допустим кто-то её купит. Так его же затаскают по инстанциям... Может, он сам всех интересующихся затаскает! У феодалов для крестов всегда закон подходящий сыщется...
11:48:38 01-03-2026
Гость (09:40:27 01-03-2026) Допустим кто-то её купит. Так его же затаскают по инстанциям...
Амы говорим про среднюю зарплату в крае...)))Для кого-то же они строили)))
А многие 20 лет платят ипотеку за хрущевку или крошечную студию...
09:57:13 01-03-2026
Дом в Майами? Вилла в Испании? Пентхаус в Дубае? А зачем? Когда таких видов как у нас больше нигде нет, ещё и лестница рядом
09:58:41 01-03-2026
за такие деньги можно посмотреть квартиру практически везде, в мск в элэй, в испании - хоть где.
в этой сибире и на этом алтае, где нищий комариный рай - это диагноз в дурку
10:23:58 01-03-2026
Гость (09:58:41 01-03-2026) за такие деньги можно посмотреть квартиру практически везде,... Столица и Мира. Вот ещё один диагноз
19:27:14 01-03-2026
Гость (09:58:41 01-03-2026) за такие деньги можно посмотреть квартиру практически везде,... Представь что ты работаешь в Барнауле, у тебя тут бизнес, компании, объекты, сотрудники. И зачем тебе квартира в Москве? Летать из нее еженедельно в Барнаул на работу в командировки?
Или купить квартиру в Майами и регулярно летать в РФ? Смысл куда-то щемиться, если тут все выстроено?
10:05:48 01-03-2026
Пять санузлов за 75 млн это круто + ремонтик млн за 25! Надо брать!
10:07:35 01-03-2026
Беспокоит только, что санузел совмещенный. А так все неплохо
10:58:43 01-03-2026
Гость (10:07:35 01-03-2026) Беспокоит только, что санузел совмещенный. А так все неплохо... Общественный транспорт слабо раз вит и поликлиника далеко. Не, неудобная квартира
21:10:08 01-03-2026
Гость (10:07:35 01-03-2026) Беспокоит только, что санузел совмещенный. А так все неплохо... Плохо, шестой санузел в левом углу необходим, но его там нет, сложно продать будет.
10:33:39 01-03-2026
Коммуналка какая-то! Планировка вообще - жесть!
10:50:51 01-03-2026
Ну не купят за 75 поделят на 4 двушки . И за 80продадут
13:09:12 01-03-2026
Гость (10:50:51 01-03-2026) Ну не купят за 75 поделят на 4 двушки . И за 80продадут ... Очень сложно, но можно. Только 5мл уйдет на разделение, экономического смысла нет. Пока планировка для одного человека. Никакой приватности.
11:17:40 01-03-2026
Раньше жил в хрущевке и 9-ти этажке, где санузел примыкает к кухне и коридору. Думал неудобно, типа унитаз рядом с едой. Сейчас живу в 121 серии, где санузел между двумя спальнями. Вот это точно жесть. Все слышно. Соседи еще купили самые дешевые китайские смесители, которые работают как перфораторы. Ночью реально слышно как сверху испражняются и смывают. Здесь же 5 (!) санузлов. Это не жилье, а место пыток. Какой-то кошмар. В чем смысл 5 унитазов? Ну даже, если я один оставлю, то сверху и снизу соседи все равно в 5 ходить будут.
12:15:23 01-03-2026
Зачем с-узел в дальнем углу у лоджии? обоцраться от вида?
12:38:11 01-03-2026
Те. когда усадба в фирсово под лярд стоит ни кого не волнует, кто хозяин
14:44:06 01-03-2026
А кухня посреди хаты никого не смущает? Или эти там тока кофий пить будут?
15:50:57 01-03-2026
Для такого городка квартиры за 75 лямов, это просто театр абсурда.
16:23:24 01-03-2026
Лет 15 назад 6 комнатную квартиру в Перми продавал банкир с видом на местную реку, там было 3 санузла раздельных ,парилка и джакузи. Так самое большое, что смог сделать сдавать в аренду посуточно, ну нету людей с такими деньгами, а у кого есть не когда не купят.