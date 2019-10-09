Что такое крафтовое пиво и чем отличается от других пенных напитков?

Крафтовое пиво с 2021 года может оказаться вне закона, пишет "Российская газета". По сообщению издания, этот продукт не попадет под новый регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции. А отдельные сорта этого напитка могут и вовсе признать контрафактом. Если вы еще не знаете (а вдруг), что такое крафтовое пиво и какие есть еще крафтовые продукты, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Настоящее крафтовое пиво варится в частных мини-пивоварнях и ориентировано на небольшую аудиторию. Продукция на таких пивоварнях должна выпускаться по традиционной технологии.
Допускается применение нестандартного сырья только для улучшения некоторых стадий процесса. При этом никаких добавок, которые могли бы снизить себестоимость продукта, быть не должно.
В связи с этим цена крафтового пива значительно выше, чем другой аналогичной продукции, произведенной на пивоваренных заводах.
Подчеркнем, что крафтовое пиво – это условное название, но не новый сорт пенного напитка. Сорта у него тоже есть. Самые популярные носят названия "Пэйл эль", "Индийский пэйл эль", "Барливайн" и другие.
Читайте также: Это важно: на что обратить внимание при покупке алкоголя?Сегодня это слово стало очень модным, и его используют для выделения эксклюзивных категорий товара. Так появились крафтовый виски, крафтовый джин, крафтовые пекарни и колбасы. Например, производители крафтового хлеба говорят, что они пекут натуральный хлеб, без примесей, приготовленный из натуральных ингредиентов с использованием ручного труда, а его отличительной особенностью является то, что он не покроется плесенью.
Раньше было принято продвигать свою продукцию как экологически чистую, а теперь – как крафтовую. Этим успешно пользуются маркетологи, легко меняя прилагательные "дизайнерский" и "эксклюзивный" на "крафтовый". Не всегда это уместно, но прямого запрета на это нет. Так появляются "крафтовый кофе", "крафтовый бургер", "крафтовые роллы" и другие "самоделки", цены на которые зачастую выше, чем "некрафтовых" товаров.
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