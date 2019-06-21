21 июня мы отмечаем Солнцестояние — самый длинный день года, а предстоящая ночь будет самой короткой. День летнего солнцестояния — один из древнейших праздников, сохранивший и донесший до наших дней множество обычаев и обрядов наших предков. Нашим предкам казалось, что в этот день солнце застыло на небосклоне и покидать его не собирается. Отсюда и название этого дня. Кроме того, с ним связано множество примет и традиций. Рассказываем, как наши предки отмечали солнцестояние и верили, что могут с его помощью изменить судьбу.
Летнее солнцестояние — это один из поворотных моментов года, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. В связи с этим устанавливается самая длинная продолжительность дня и самая короткая ночь в году. Это происходит 20, 21 или 22 июня. Такой разброс дат вызван некоторой неточностью нашего календаря.
С астрономической точки зрения это время считается началом лета в Северном полушарии Земли и зимы — в Южном.После этого дни становятся короче, а ночи — длиннее.
У славян праздник летнего солнцестояния был одним из четырёх, приуроченных к положению солнца на небесном своде (Коляда, Масленица, Купала, Радогощь). Он был наполнен мистическими смыслами. Считалось, что в этот день сбываются все желания, стоит об этом только попросить. Также наши предки верили, что в день летнего солнцестояния можно было изменить свою судьбу. Как раз потому, что исполнялись самые заветные желания.
С древних времён этому дню придают особое, магическое значение и многие народы, имеющие языческое прошлое, отмечают его до сих пор. Среди них скандинавы, кельты и славяне из-за их отношения к культу солнца, как источнику радости, благосостояния и самой жизни.
В языческой Руси в день солнцестояния отмечался праздник Купалы, ныне перенесённый на 7 июля. Перенос был связан с принятием григорианского календаря и совмещением языческого праздника с праздником Иоанна Крестителя.
Традиционным для дня Ивана Купала являлось плетение венков, приношение жертв воде и огню, сбор целебных трав, которые, по поверьям, приобретали ещё больше целебных свойств. А так же поиск цветов папоротника, которые, по легенде, указывают на лежащий в земле клад.
Конечно же, самым ярким символом праздника являлись костры, прыжки через которые якобы сжигали хворь и порчу, а так же приносили счастье и многодетность молодожёнам. С этого дня можно было начинать купаться в водоёмах, потому что вся нечисть выходила из воды, а очистить можно было не только тело, но и дух.
В этот старались собрать утреннюю росу, так как считали, что на приобретала особую силу. Ее хранили весь год, поили заболевших детей, а женщины умывали лицо, чтобы сохранить или усилить красоту.
В Швеции праздник носит название Мидсоммар и выпадает на предпоследнюю субботу июня, однако отмечать его начинают уже в пятницу.
В Норвегии в Иванову ночь нельзя спать до восхода солнца, иначе, по преданию, можно пропустить пение эльфов.
Во время летнего солнцестояния девушки часто гадают на вторую половинку и на счастье. Для этого они плетут венки и опускают их в реку — чей уплывёт дальше, та и будет счастливее всех.
Если девушка быстрее хотела выйти замуж, то собирала 12 разных трав и клала их под подушку, приговаривая: "Ароматы луга, ароматы поля, унесите меня в сонное раздолье. Лягу девкой, проснусь женой. Истинно". На утро собранные травы нужно было сжечь.
Прыжки через костёр помогали узнать силу любви партнёров и их будущее. Если руки влюблённых разъединились во время прыжка, то они вскоре расстанутся. Если костёр погас, пока пара прыгала, то отношения принесут им боль и разочарование.
В день солнцестояния запрещалось испытывать злость или агрессию, так как это привлечёт в семью несчастье.
Считается, что на праздник растения и цветы имеют особую силу, чувствуют и слышат наравне с людьми, а потому причинять им вреда не стоит.
Нежелательно проводить этот день в унынии, одному, старайтесь сохранять позитивный настрой, чтобы весь следующий год вам сопутствовала удача и гармония.
Если не задалась погода — жди неурожая, если ночь была звёздной, то осенью будет много грибов.
Вода, набранная 21 июля считается целебной,
Девушка, протанцевавшая у девяти костров, удачно выйдет замуж в этом году.
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