Главное - с душой. Нужно ли дарить подарки на старый Новый год

Вот и прошла череда волшебных и в тоже время веселых новогодних праздников. Остались позади Новый год и Рождество, но это еще не все – впереди нас ждет еще старый Новый год. И тут перед нами встает закономерный вопрос: а нужно ли дарить что-то своим близким в этот праздник?

Конечно, основные подарки уже вручены под бой курантов. Несмотря на это, однозначно сказать, нужны ли сюрпризы и презенты в этот день, нельзя. Если вы хотите лишний раз порадовать своих родных, то это прекрасный повод, чтобы сделать это.

Подарки не обязательно должны стоить уйму денег, да и многие к этому дню финансово поистощились. Поэтому трезво оценивайте свои возможности и помните, что подарок – это не главное, а главное – внимание.

Предлагаем вам идеи недорогих подарков, которые наверняка понравятся вашим близким и точно не будут пылиться на дальней полке.

Сладкий подарок

Отправляясь в гости 13 или 14 января, можно захватить с собой коробку конфет, коллекционный шоколад, торт, пирожные, рулеты, пироги. Вариантов много. Такой подарок уж точно не отправится на дальнюю полку, а с удовольствием будет съеден за чашечкой чая.

Домашняя выпечка

Если вы не хотите дарить покупные сладости, вы всегда можете сделать сладкий подарок своими руками. Или несладкий. Тут уже на ваш вкус, и на вкус человека, которому вы собираетесь испечь ваш презент. Близкие точно оценят ваши старания.

Набор кофе или чая

Этот подарок, как и сладости, будет всегда в тему. Большинство пьет по несколько чашек чая или кофе в день, поэтому такие наборы пригодятся любой семье.

Алкоголь

Разброс цен на алкоголь конечно огромен, вы можете выбрать в подарок как бутылку дорогого виски, так и вполне приличную, но недорогую бутылку вина. Тут уж выбирайте согласно вашим возможностям, ну и, конечно, предпочтениям ваших близких.

Теплые подарки

Шарф, плед, носки. Зимой такие уютные и теплые подарки будут особенно актуальны. Только представьте: холодными вечерами можно укутаться в плед и неспешно попивать чашечку чая. А красивый шарф будет не только симпатично смотреться на человеке, но и согреет его в морозы.

Картина по номерам

Картина по номерам – это отличный способ скоротать время длинными зимними вечерами. А безусловный плюс такого подарка, что он подойдет абсолютно всем: ребенку, человеку, неумеющему рисовать или, наоборот, опытному художнику. Ну а результат точно порадует получателя вашего презента: готовую картину можно повесить на стену.

Подарок своими руками

Такие подарки ценятся намного больше, ведь всем будет понятно, что вы вложили в него душу. Да и вариантов подарков своими руками море – это может быть как обычная открытка, так и целая картина или же что-то совсем необычное.В общем, нет определенных строгих правил, касающихся подарков на старый Новый год. Вы можете прийти к своим родным как с любым презентом, так и вообще без него. Ведь главное – это внимание и забота.