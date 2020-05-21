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Ураза-байрам в 2020 году: какого числа и как празднуют

, ИА "Амител"
Мечети закрыты. Что будет с празднованием?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ураза-байрам – один из главных исламских праздников. В этот день мусульмане совершают ритуальную молитву и собираются с близкими и родными на праздничный ужин. Когда Ураза-байрам 2020 и как его будут отмечать – читайте в материале amic.ru.

1
Ураза-байрам. Что это за праздник?

Ураза-байрам еще называют Праздником разговения или Ид-аль-Фитр. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.

Это торжество по случаю окончания поста, который длится весь священный месяц Рамадан (название девятого месяца мусульманского календаря).

В отличие от христианского поста, во время Рамадана нельзя вообще есть никакую пищу, пить, курить и иметь интимную близость. Но такие правила только днем: после захода солнца запреты снимаются. 

2
Когда Ураза-байрам в 2020 году?
Ураза-байрам отмечается в первый день месяца Шавваль (десятого месяца мусульманского календаря). В 2020 году Рамадан заканчивается 23 мая, поэтому Ураза-байрам будет в воскресенье, 24 мая.
3
Как празднуют Ураза-байрам?

Накануне, до праздничной молитвы, верующие собирают милостыню, а потом передают эти деньги нуждающимся. Перед праздником необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых и попросить у них прощения.

В этот день мусульмане встают пораньше, надевают лучшую одежду и собираться на праздничную молитву в мечети. Они поздравляют друг друга словами "Ид мубарак!".

После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. Перед этим готовят традиционные блюда и собираться за праздничным столом вместе с родственниками и близкими людьми.

Однако в 2020 году из-за коронавируса празднование изменится. Мусульмане останутся дома и встретят Ураза-байрам в тесном кругу семьи. Верующих просят прислушаться к рекомендациям муфтиев и отказаться от массовых молитв и больших компаний.

 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

21.05.2020 13:13
krash

мы в России или где? какой к черту ислам. Крещение руси было еще в 988 году.

21.05.2020 13:20
- гость -

21.05.2020 13:13
krash
мы в России или где? какой к черту ислам. Крещение руси было еще в 988 году.
-----------
С тех пор многое изменилось. В России живут и атеисты, и христиане, и мусульмане, и буддисты. Всем надо соблюдать закон страны и жить в мире.

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