Ураза-байрам в 2020 году: какого числа и как празднуют

Ураза-байрам – один из главных исламских праздников. В этот день мусульмане совершают ритуальную молитву и собираются с близкими и родными на праздничный ужин. Когда Ураза-байрам 2020 и как его будут отмечать – читайте в материале amic.ru.
Ураза-байрам еще называют Праздником разговения или Ид-аль-Фитр. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Это торжество по случаю окончания поста, который длится весь священный месяц Рамадан (название девятого месяца мусульманского календаря).
В отличие от христианского поста, во время Рамадана нельзя вообще есть никакую пищу, пить, курить и иметь интимную близость. Но такие правила только днем: после захода солнца запреты снимаются.
Накануне, до праздничной молитвы, верующие собирают милостыню, а потом передают эти деньги нуждающимся. Перед праздником необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых и попросить у них прощения.
В этот день мусульмане встают пораньше, надевают лучшую одежду и собираться на праздничную молитву в мечети. Они поздравляют друг друга словами "Ид мубарак!".
После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. Перед этим готовят традиционные блюда и собираться за праздничным столом вместе с родственниками и близкими людьми.
Однако в 2020 году из-за коронавируса празднование изменится. Мусульмане останутся дома и встретят Ураза-байрам в тесном кругу семьи. Верующих просят прислушаться к рекомендациям муфтиев и отказаться от массовых молитв и больших компаний.
Комментарии
мы в России или где? какой к черту ислам. Крещение руси было еще в 988 году.
21.05.2020 13:13
krash
мы в России или где? какой к черту ислам. Крещение руси было еще в 988 году.
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С тех пор многое изменилось. В России живут и атеисты, и христиане, и мусульмане, и буддисты. Всем надо соблюдать закон страны и жить в мире.