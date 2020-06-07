Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день

Троица. Что это за праздник?

Троица – большой христианский праздник из числа двунадесятых, то есть самых главных. День Святой Троицы связан с событием, которое описано в Евангелии, – это сошествие Святого Духа.

На ветхозаветный праздник Пятидесятница апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме, как им велел Христос перед своим Вознесением. Как вдруг "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", – говорится в книге "Деяния святых апостолов".

Так апостолы получили дар: они могли говорить на языках, которых не знали прежде. Это позволило им проповедовать учение Божие по всему миру. Тысячи людей, услышав проповедь апостолов, уверовали во Христа и в тот же день крестились. Праздник считают днем рождения христианской Церкви.

День Святой Троицы апостолы праздновали ежегодно как день сошествия Святого Духа. "Спустя десять дней по Вознесении бывает пятидесятый день от первого дня Господня (Пасхи), сей день да будет великим праздником. Ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа", – говорится в "Постановлениях апостольских". Хотя официально праздник стали отмечать с 381 года. Тогда на втором вселенском Константинопольском церковном соборе утвердили учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. А на Руси Троицу начали широко отмечать лишь в XIV веке.