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Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день

, ИА "Амител"
7 июня православные встретят День Святой Троицы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

7 июня 2020 православные отмечают Святую Троицу. Это один из 12 важных церковных праздников, так как связан с событиями земной жизни Иисуса Христа. Что такое Троица, как правильно встретить праздник и чего нельзя делать – читайте в материале amic.ru.

1
Троица. Что это за праздник?

Троица – большой христианский праздник из числа двунадесятых, то есть самых главных. День Святой Троицы связан с событием, которое описано в Евангелии, – это сошествие Святого Духа.

На ветхозаветный праздник Пятидесятница апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме, как им велел Христос перед своим Вознесением. Как вдруг "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", – говорится в книге "Деяния святых апостолов".

Так апостолы получили дар: они могли говорить на языках, которых не знали прежде. Это позволило им проповедовать учение Божие по всему миру. Тысячи людей, услышав проповедь апостолов, уверовали во Христа и в тот же день крестились. Праздник считают днем рождения христианской Церкви.

День Святой Троицы апостолы праздновали ежегодно как день сошествия Святого Духа. "Спустя десять дней по Вознесении бывает пятидесятый день от первого дня Господня (Пасхи), сей день да будет великим праздником. Ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа", – говорится в "Постановлениях апостольских". Хотя официально праздник стали отмечать с 381 года. Тогда на втором вселенском Константинопольском церковном соборе утвердили учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. А на Руси Троицу начали широко отмечать лишь в XIV веке. 

2
Как празднуют Троицу?

На Троицу в храмах проходит одна из самых торжественных и красивых служб года. В этот день священники облачаются в одеяния зеленого цвета – символ Святого Духа. А храмы украшают зеленью, цветами и березовыми ветками. 

После Божественной литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы. С этого дня впервые после Пасхи и служители церкви, и прихожане совершают коленопреклонение во время службы. На коленях они просят Бога о прощении грехов, оздоровлении и очищении тела. 

По традиции после праздничной службы верующие ходят в гости, угощают друг друга сладостями, обмениваются подарками.

3
Как в народе праздновали этот день?

У славян Троица входила в цикл праздников, посвященных переходу от весны к лету. 

К празднику женщины мыли и убирали дом и двор, а мужчины косили траву в полях. Дома украшали цветами и ветками, а после целый год их не выбрасывали. Считалось, что троицкая зелень убережет дом во время грозы.

Хозяйки на Троицу накрывали праздничные столы. На улицах устраивали народные гулянья с песнями и хороводами. Как правило, к этому дню заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы. Девушки специально к празднику шили наряды. Молодые люди гуляли на лугах и в лесах, украшали головы венками из березы и цветов.

По народному поверью, растения на Троицу наделяются особой магической силой. Поэтому было принято собирать в этот день лекарственные травы. 

3
Что нельзя делать на Троицу?

Жестких запретов, связанных с Троицей, у православных христиан нет. Хотя некоторые дела все-таки стоит отложить.

Работа в этот день не приветствуется, но и не запрещается. В первую очередь верующий должен на Троицу сходить в храм, причаститься и помолиться. Но если нет возможности оставить свои трудовые обязанности, переживать не стоит. Можете помолиться дома, а в церковь сходить в другой день.

Считается, что и работы на огороде стоит оставить. Работая в день Троицы, верующие как бы показывают Богу свое неуважение. Именно поэтому в дни великих праздников суетные дела старались откладывать. Ведь иначе работа получалась напрасной и не приносила нужного результата. Но если нет возможности перенести дела, то приступите к ним после молитвы или посещения службы.

Хотя по поверьям в этот день лучше ничего не садить и не копать землю. В народе даже приговаривали: "На Троицу земля – именинница", то есть отдыхает. И если ее потревожить, можно навлечь неприятности. 

На Троицу нельзя ссориться, провоцировать конфликты, сквернословить. Поэтому старайтесь избегать скандалов, не обижайте близких.

На кладбище в этот день ходить не стоит: для поминовения и посещения погоста есть Троицкая родительская суббота.

Можно ли жениться на Троицу?

А вот тут все довольно забавно. Венчаться на Троицу нельзя, так как таинство брака не совершается в дни двунадесятых праздников. А вот зарегистрировать брак на Троицу не получится физически. Ведь праздник всегда выпадает на воскресенье, а в этот день ЗАГСы обычно не работают.

5
А купаться на Троицу можно?

И да, и нет. С одной стороны, Церковь не запрещает людям купаться на Троицу (но вот заменять службу на пляж не стоит). А с другой – по языческим поверьям заходить в воду в этот день нельзя. По народной примете купаться на Троицу в водоемах людям не разрешали: верили, что русалки утащат купальщика на дно.

6
Можно ли крестить на Троицу?
Да, можно. Но стоить учитывать, что в большие праздники в храмах много верующих, долгие службы, священники сильно загружены. Поэтому, скорее всего, вам предложат перенести крещение ребенка на другой день.
7
Народные приметы на Троицу
  • На Троицу работать не полагается – неприятности приманишь.
  • Сколько раз кукушка прокукует, столько лет девице в доме отца томиться.
  • Дождь на Троицу – к урожаю и благополучным делам.
  • Если дождь на Троицу начался, значит, 40 дней лить будет.
  • Если в этот день парень девушку под березой поцелует, быть ей его женой. 
  • Умыться росой на Троицу – значит, продлить здоровье и сохранить красоту.
  • Солнечная погода 7 июня – лето будет жарким и засушливым.
  • Радуга на Троицу – в доме будет счастье и достаток.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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