Мама актрисой не стала. А почему я не могу?

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Замоскворечье.

Его мама, Галина Васильевна Кокшенова, в детстве посещала театральный кружок во Владивостоке. Мечтая стать актрисой, она вместе со своим мужем Михаилом Михайловичем Кокшеновым переехала в Москву. Но глава семьи погиб на фронте в Великую Отечественную войну. Галина второй раз замуж так и не вышла.

Михаил в детстве увлекался спортом, очень много читал. Но учился плохо — 7 классов школы окончил еле как. Все свои карманные деньги будущий актер тратил в кинотеатрах "Заря" и "Ударник". Он стал настоящим киноманом и на одном из сеансов он подумал: "Мама хотела стать актрисой, но почему-то не стала. А почему я не могу?"

В 1958 году Михаил попытался поступить в Щукинское училище. Но не смог. Сам актер говорил, что внешний вид не соответствовал выбранному им "геройскому" амплуа: "Мне быстро дали понять: рожа-то у меня не геройская". Зато вторая попытка увенчалась успехом, и Михаила приняли в училище. Правда, пришлось пойти на обман: он сочинил несколько сценок и выдал их за творчество Куприна и Бунина. И ведь получилось: экзаменаторы оценили его выступление.

Окончив училище в 1963 году, Михаил попал в театр им. Маяковского, где и выступал следующие три года. Будущая звезда кино начал с небольших ролей, заслужил доверие худрука Николая Охлопкова, а после начал играть с большим числом реплик. С труппой театра Кокшенов объездил половину страны, и везде артисты имели большой успех.