В пятницу, 5 июня, скончался "король комедии" актер Михаил Кокшенов, народный артист России. Ему было 83 года. Он запомнился по комическим ролям в таких фильмах, как "Спортлото-82", "Не может быть!" и "Звезда пленительного счастья".
Каким был Михаил Кокшенов, отчего он скончался и когда состоятся похороны известного и харизматичного актера — в материале amic.ru.
Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Замоскворечье.
Его мама, Галина Васильевна Кокшенова, в детстве посещала театральный кружок во Владивостоке. Мечтая стать актрисой, она вместе со своим мужем Михаилом Михайловичем Кокшеновым переехала в Москву. Но глава семьи погиб на фронте в Великую Отечественную войну. Галина второй раз замуж так и не вышла.
Михаил в детстве увлекался спортом, очень много читал. Но учился плохо — 7 классов школы окончил еле как. Все свои карманные деньги будущий актер тратил в кинотеатрах "Заря" и "Ударник". Он стал настоящим киноманом и на одном из сеансов он подумал: "Мама хотела стать актрисой, но почему-то не стала. А почему я не могу?"
В 1958 году Михаил попытался поступить в Щукинское училище. Но не смог. Сам актер говорил, что внешний вид не соответствовал выбранному им "геройскому" амплуа: "Мне быстро дали понять: рожа-то у меня не геройская". Зато вторая попытка увенчалась успехом, и Михаила приняли в училище. Правда, пришлось пойти на обман: он сочинил несколько сценок и выдал их за творчество Куприна и Бунина. И ведь получилось: экзаменаторы оценили его выступление.
Окончив училище в 1963 году, Михаил попал в театр им. Маяковского, где и выступал следующие три года. Будущая звезда кино начал с небольших ролей, заслужил доверие худрука Николая Охлопкова, а после начал играть с большим числом реплик. С труппой театра Кокшенов объездил половину страны, и везде артисты имели большой успех.
Михаил Кокшенов дебютировал в кино в 1964 году: сыграл сына кузнеца в фильме "Председатель". После этого Кокшенов несколько лет играл только эпизодические роли: роль милиционера в фильме "Время, вперед!", секретаря в "Золотом теленке".
В 1967 году ему улыбнулась удача и начинающий актер получил большую роль в фильме "Женя, Женечка и "Катюша". Именно тогда Кокшенов и покинул театр Маяковского.
Популярность обрушилась на него после комедии "Не может быть!" и ленты "Звезда пленительного счастья". После этих фильмов за ним окончательно закрепился образ комичного здоровяка-недотепы.
Сам актер смеялся по этому поводу: "Дураков, между прочим, играть сложнее, чем умных!". Впоследствии он не раз признавался, что его кумиром был легендарный Савелий Крамаров, у которого он учился работать в комедийном жанре.
Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, в основном играл комедийные роли. Среди них: "Инкогнито из Петербурга", "На Дерибасовской хорошая погода…", "Спортлото-82"). Играл актер и в драмах "Гараже" Эльдара Рязанова и множестве других фильмах, признанных классикой отечественного кинематографа.
Также Кокшенов много снимался в детской юмористической передаче "Ералаш".
"Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу", — вспоминает "короля комедии" режиссер Борис Грачевский в разговоре с РИА Новости .
В 90-е годы он сам занялся созданием кинолент. У других режиссеров он сниматься перестал. Он снял более десятка фильмов. Наиболее известные из низ "Русский бизнес" и "Русское чудо". В этих фильмах он попытался сменить своё амплуа и выступил в роли "нового русского". В картинах Кокшенова играли самые знаменитые артисты.
По словам советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина, Кокшенов через смешное говорил о серьезных вещах.
"Он занимался очень сложным жанром — кинокомедией. Я принимал активное участие в его разработках и планах. Он знал, что через что-то смешное можно сказать об очень серьезных вещах", — рассказал tvzvezda.ru Валерий Гаркалин.
Михаил Кокшенов был женат три раза.
В 1986 году актер женился на Нине Вокрош, стюардессе, которая была младше Михаила на 20 лет. У них родилась дочь Алевтина. Очень скоро брак распался, после свадьбы супруги почти не жили вместе (она много летала, он ездил на съемки), да и сыграли роль разногласия в воспитании дочери.
Вторую жену Кокшенов встретил в очереди за бананами. Елене было 19 лет, а Кокшенову на тот момент исполнилось почти 50 лет. Имея опыт работы ассистентом на "Мосфильме", она помогала ему во всех проектах. Они прожили в браке около 20 лет. Но и этот брак распался - Кокшенов встретил другую женщину.
С третьей женой, Натальей Лепехиной он познакомился в самолете. Пара поженилась в 2010 году.
Михаил Кокшенов скончался 5 мая, на 84 году жизни. О его кончине сообщила его знакомая, поэтесса Любовь Воропаева.
"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" — написала Воропаева в своем Facebook.
По информации "5 канала", актер страдал от онкологического заболевания и лежал в Подмосковье в реабилитационном центре. В последнее время его состояние расценивалось врачами как тяжелое.
Известно также, что в октябре 2019 года актера перенес инсульт. После этого до конца оправиться он так и не смог. С тех пор он так и не появлялся на публике.
Пока неизвестно. Информация о похоронах артиста появится позже.
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