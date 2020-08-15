В Алтайском крае и Барнауле поспела облепиха. И НИИ имени М.А. Лисавенко объявил сбор для всех любителей оранжевой ягоды. Собирать ее можно в садах института – для себя или для института (под оплату). Где проходит сбор облепихи и сколько стоит ягода в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
На первую площадку, которая находится около села Шадрино, можно доехать на общественном транспорте. До остановки "Степное-2" на Змеиногорском тракте ходят автобусы № 118 и 119. А до остановки "Школа садоводов" (здесь вторая площадка) можно добраться на автобусах №104, 118 (от пл. Спартака), на маршрутках №33 и 51.
Служебный автобус от площади Спартака (со стороны Демидовской площади) отправляется с 13 августа 2020 года каждый день в 6:50.
В этом году набрать 1 кг облепихи можно собрать за 110 рублей, а купить собранную ягоду – за 150 рублей. Помимо этого барнаульцы могут подзаработать на сборе ягоды для института – за 1 кг облепихи можно получить 20 рублей.
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