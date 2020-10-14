Весь 2020-й идет наперекосяк. Не замечаете? Винить високосный год – это дело обычное. Но когда все валится из рук, люди вспоминают еще о ретроградном Меркурии. Дважды за год мы уже пережили это нелегкое, по словам астрологов, явление. И теперь на очереди третий и последний ретроградный Меркурий. Что от него ждать и как он влияет на людей – читайте в материале amic.ru.
Так называют период, когда планета якобы движется в обратном направлении. Однако это что-то из ряда фантастики, ведь все планеты Солнечной системы всегда "идут" в одном направлении. Но во время ретроградного Меркурия нам кажется, что небесное тело "передумало" двигаться по заданному курсу и начало откатываться назад. Что же происходит?
Оптическая иллюзия. Она случается тогда, когда мы "обгоняем" планету, движущуюся по большей орбите, или нас обгоняет планета, которая движется по меньшей орбите. Такое можно увидеть на дороге: как один автомобиль обгоняет другой. На короткий момент может показаться, что второй внезапно начинает откатываться назад (хотя это не так).
Астрологи советуют:
- отложить важные решения, чтобы не выбрать неудачный вариант;
- не начинать новых проектов и дел;
- не подписывать важные бумаги и контракты, чтобы не допустить ошибок, которые придется долго переделывать;
- не тратиться по-крупному – лучше не покупайте в этот период технику, иначе, как считают астрологи, можете об этом пожалеть;
- не начинайте строить серьезных отношений (считается, что в это время можно произвести неверное впечатление о себе);
- поездки и командировки лучше отложить.
Нет. Период ретроградного Меркурия удачно подходит для того, чтобы завершить все проекты и дела.
Наведите порядок в доме, на рабочем месте, в компьютере. Но только не перебарщивайте и не выбрасывайте все подряд (после ретроградного Меркурия можете пожалеть).
Начните общаться с теми, кого уже давно не видели и не слышали.
Это время идеально подходит для отдыха и для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, успехи, подумать о планах на будущее.
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