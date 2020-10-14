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Ретроградный Меркурий 2020. Когда начнется и как его пережить?

, ИА "Амител"
Наорал начальник? Это все ретроградный Меркурий
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Весь 2020-й идет наперекосяк. Не замечаете? Винить високосный год – это дело обычное. Но когда все валится из рук, люди вспоминают еще о ретроградном Меркурии. Дважды за год мы уже пережили это нелегкое, по словам астрологов, явление. И теперь на очереди третий и последний ретроградный Меркурий. Что от него ждать и как он влияет на людей – читайте в материале amic.ru.

1
Ретроградный Меркурий. Что это значит?

Так называют период, когда планета якобы движется в обратном направлении. Однако это что-то из ряда фантастики, ведь все планеты Солнечной системы всегда "идут" в одном направлении. Но во время ретроградного Меркурия нам кажется, что небесное тело "передумало" двигаться по заданному курсу и начало откатываться назад. Что же происходит?

Оптическая иллюзия. Она случается тогда, когда мы "обгоняем" планету, движущуюся по большей орбите, или нас обгоняет планета, которая движется по меньшей орбите. Такое можно увидеть на дороге: как один автомобиль обгоняет другой. На короткий момент может показаться, что второй внезапно начинает откатываться назад (хотя это не так).

2
И когда начнется ретроградный Меркурий?
Ретроградный Меркурий начнется 14 октября 2020 года (среда) и завершится 3 ноября 2020 года (вторник). Он продлится три недели, и это будет уже третий, последний ретроградный Меркурий за 2020-й.
3
Ретроградный Меркурий опасен?
Все зависит от того, во что верите. К примеру, астрономы не видят ничего страшного и опасного для Земли в этом явлении. А вот астрологи, наоборот, считают, что все может пойти не так: техника сломается, переговоры не состоятся, новый проект не принесет результата. По сути, с этими ситуациями мы можем сталкиваться чуть ли не каждый день и никакой опасности они не несут. Однако, как считают астрологи, во время ретроградного Меркурия таких мини-катастроф может быть очень много.
4
Но почему все выходит из строя?
Астрологи считают, что во время ретроградного Меркурия замедляются все процессы, а мы становимся неактивными. Дело в том, что планета Меркурий (названа в честь древнеримского бога торговли) в астрологии символизирует интеллектуальные способности, мышление, обмен и переработку информации. Поэтому в период ретроградного Меркурия замедляется процесс общения, а в событиях, которые связаны с торговлей и движением, могут происходить всяческие проблемы и сбои. 
5
И что тогда нельзя делать в Ретроградный Меркурий?

Астрологи советуют:

  • отложить важные решения, чтобы не выбрать неудачный вариант;
  • не начинать новых проектов и дел;
  • не подписывать важные бумаги и контракты, чтобы не допустить ошибок, которые придется долго переделывать;
  • не тратиться по-крупному – лучше не покупайте в этот период технику, иначе, как считают астрологи, можете об этом пожалеть;
  • не начинайте строить серьезных отношений (считается, что в это время можно произвести неверное впечатление о себе);
  • поездки и командировки лучше отложить.
6
И что же тогда делать? Бездельничать?

Нет. Период ретроградного Меркурия удачно подходит для того, чтобы завершить все проекты и дела.

Наведите порядок в доме, на рабочем месте, в компьютере. Но только не перебарщивайте и не выбрасывайте все подряд (после ретроградного Меркурия можете пожалеть).

Начните общаться с теми, кого уже давно не видели и не слышали. 

Это время идеально подходит для отдыха и для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, успехи, подумать о планах на будущее.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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