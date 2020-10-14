Ретроградный Меркурий. Что это значит?

Так называют период, когда планета якобы движется в обратном направлении. Однако это что-то из ряда фантастики, ведь все планеты Солнечной системы всегда "идут" в одном направлении. Но во время ретроградного Меркурия нам кажется, что небесное тело "передумало" двигаться по заданному курсу и начало откатываться назад. Что же происходит?

Оптическая иллюзия. Она случается тогда, когда мы "обгоняем" планету, движущуюся по большей орбите, или нас обгоняет планета, которая движется по меньшей орбите. Такое можно увидеть на дороге: как один автомобиль обгоняет другой. На короткий момент может показаться, что второй внезапно начинает откатываться назад (хотя это не так).