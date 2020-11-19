Народные приметы. Что сделать 19 ноября, чтобы не обеднеть и не спугнуть удачу

19 ноября в народном календаре называется День Клавдии или Павел Ледостав. Праздник носит имена святителя и мученицы, которых Православная церковь почитает 19 ноября. Крестьяне считали, что в этот день нельзя отправляться в поездку, одалживать деньги и отказываться от своих обещаний. Чего они боялись, какие еще запреты существовали и чем занимались в праздник – читайте в материале amic.ru.
К 19 ноября водоемы покрывались ледовой коркой. Поэтому праздник и прозвали в народе Павлом Ледоставом.
По внешнему виду льда определяли, каким будет урожай в следующем году. "Если лед грудами – то и хлеба будут груды. Если гладкий – то и хлеба будет гладко", – так говорили в народе.
В этот день мужчины готовились к зимней рыбалке – доставали снасти, чистили и чинили их. Женщины ходили к водоему, набирали льда и натирали им лицо. По поверью, замерзшая вода помогала стать моложе и привлекательнее.
Мученицу Клавдию, которую Церковь вспоминает 19 ноября, на Руси считали покровительницей уюта, достатка и домашней скотины. За живностью в этот день приглядывали: по ее поведению можно было определить, чего ждать в будущем. Если лошадь на Павла ела с аппетитом, значит, во время сильных морозов болеть она не будет. А если коровы 19 ноября давали много молока, то и всю зиму можно рассчитывать на хорошие удои.
Существует поверье, что в день Клавдии нельзя быть вдали от своей семьи. Иначе весь год проведешь в разногласиях и ссорах. Поэтому на Руси делали все, чтобы повстречаться в этот день с близкими.
В долг 19 ноября никому не давали и взаймы не брали. По народным поверьям, в противном случае жить будешь бедно. Да и крупных покупок и финансовых сделок старались не совершать, чтобы деньги на ветер не пустить.
Также на Клавдию не ели мясо. Считалось, что если нарушить запрет, то можно было заболеть или нажить неприятностей.
Крестьяне верили, что нельзя было ни в коем случае отказываться от обещаний, которые человек давал 19 ноября. Тот, кто это сделает, потеряет удачу и успех до следующего года.
А еще считалось, что в этот день не стоит отправляться в дальний путь. По народному поверью, такая поездка принесет только разочарования и обманы.
- Зима на Павла Ледостава на ноги становится.
- 19 ноября идет снегопад – зима будет снежной.
- Вороны кружатся в небе – к снегу.
- Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.
- Птицы не хотят летать, а сидят на ветках – жди ветра и мороз.
- Если 19 ноября человек пожелает зла, нужно замахнуться веником. Согласно приметам, все насланное ему и вернется.
19 ноября по церковному календарю – день почтения памяти святителя Павла и мученицы Клавдии Анкирской.
Павел родился в IV веке, был патриархом Константинопольским. Решение Собора о его избрании не понравилось арианам (представителям раннего течения христианства). Поэтому они восстали, а на следующем собрании посчитали избрание Павла незаконным и решили его изгнать из столицы. Патриарх Павел удалился в Рим, где нашел себе приют. Не раз он пытался вернуться в Константинополь, но его вновь и вновь изгоняли. В очередной раз его отправили в ссылку в Армению, где он и умер.
Мученица Клавдия жила в III веке и была одной из семи праведных дев Анкирских. Во время гонений христиан при правлении императора Диоклетиана святую схватили язычники. Они передали ее на суд Феотекну – правителю города Анкиру. В то время Клавдия уже была в преклонном возрасте. Она отказалась отречься от Христа. За это мучители жестоко ее истязали, а после утопили в озере.
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