Народные приметы. Что сделать 19 ноября, чтобы не обеднеть и не спугнуть удачу

Какие традиции у народного праздника 19 ноября?

К 19 ноября водоемы покрывались ледовой коркой. Поэтому праздник и прозвали в народе Павлом Ледоставом.

По внешнему виду льда определяли, каким будет урожай в следующем году. "Если лед грудами – то и хлеба будут груды. Если гладкий – то и хлеба будет гладко", – так говорили в народе.

В этот день мужчины готовились к зимней рыбалке – доставали снасти, чистили и чинили их. Женщины ходили к водоему, набирали льда и натирали им лицо. По поверью, замерзшая вода помогала стать моложе и привлекательнее.

Мученицу Клавдию, которую Церковь вспоминает 19 ноября, на Руси считали покровительницей уюта, достатка и домашней скотины. За живностью в этот день приглядывали: по ее поведению можно было определить, чего ждать в будущем. Если лошадь на Павла ела с аппетитом, значит, во время сильных морозов болеть она не будет. А если коровы 19 ноября давали много молока, то и всю зиму можно рассчитывать на хорошие удои.