Какие права есть у детей в России и причем тут Конвенция ООН

20 ноября отмечают Всемирный день детей. Именно в этот день в 1959 году генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. Ее основная цель – обеспечить детям достойное детство. А через 30 лет, 20 ноября 1989 года, была принята Конвенция ООН о правах ребенка, которая сейчас является основным международным актом, посвященным детям. Все права детей записаны в этом документе. И все страны, которые его подписали, согласились их соблюдать, в том числе и Россия. Рассказываем, как отмечают Всемирный день ребенка в России и какие права сегодня есть у наших детей.
В нашей стране, начиная с 2013 года 20 ноября, отмечают Всероссийский день правовой помощи детям. Его основная задача – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи.
В этот день в регионах России проводят бесплатные юридические консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. А в школах и детских садах проходят беседы, лекции и викторины не тему защиты прав детей.
А их вообще-то довольно много. Причем они делятся на личные и имущественные. Есть права, которыми обладает ребенок еще до своего рождения. И есть права, которые он получает, достигая определенного возраста. Перечислим самые главные права ребенка, которые даются ему с рождения:
– право на жизнь;
– право на имя, отчество, фамилию и на приобретение гражданства;
– право на медицинскую помощь;
– право на образование;
– право на отдых и досуг;
– право свободно выражать свои взгляды;
– право на свободное перемещение;
– право на свободу и воспитание родителями;
– право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства;
– право на защиту от всех форм физического или психологического насилия;
– право на соблюдение его этнических, религиозных, культурных, социальных и языковых обычаев;
– право на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или наносит ущерб физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию;
– право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.
– Это право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи;
– право собственности на полученные им доходы;
– право собственности на имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое имущество, приобретенное на его средства.
С 1,5 лет гражданин имеет право посещать ясли.
С 3 лет он вправе посещать детский сад.
С 6 лет получает право совершать мелкие бытовые сделки. А также сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации.
С 10 лет может давать (или не давать) согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;
– соглашаться (или нет) на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо восстановление родительских прав своих родителей;
– выражать свое мнение о том, с кем из его родителей, после расторжения брака, хотел бы проживать;
– быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства.
С 14 лет ребенок вправе распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
– осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства или изобретения;
– открывать счета в банке и распоряжаться ими;
– совершать мелкие бытовые сделки;
– имеет право на получение паспорта.
– может идти работать (с согласия одного из родителей).
С 16 лет ребенок может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью;
– может быть членом кооператива, акционерного общества;
– имеет право управлять мопедом при езде по дорогам;
– имеет право на самостоятельное заключение трудового договора (контракта).
С 18 лет гражданин России считается взрослым и наступает его полная дееспособность. С этого возраста он приобретает любые права и налагает на себя любые обязанности.
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