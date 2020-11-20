Какие права есть у детей в России и причем тут Конвенция ООН

И какие права есть у детей сегодня?

А их вообще-то довольно много. Причем они делятся на личные и имущественные. Есть права, которыми обладает ребенок еще до своего рождения. И есть права, которые он получает, достигая определенного возраста. Перечислим самые главные права ребенка, которые даются ему с рождения:

– право на жизнь;

– право на имя, отчество, фамилию и на приобретение гражданства;

– право на медицинскую помощь;

– право на образование;

– право на отдых и досуг;

– право свободно выражать свои взгляды;

– право на свободное перемещение;

– право на свободу и воспитание родителями;

– право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства;

– право на защиту от всех форм физического или психологического насилия;

– право на соблюдение его этнических, религиозных, культурных, социальных и языковых обычаев;

– право на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или наносит ущерб физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию;

– право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.