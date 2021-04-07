Как получить пенсию за умершего родственника и кто имеет на это право?

После смерти человека на его счёте могут остаться пенсионные выплаты и накопления. Но известно ли вам, что забрать остатки пенсии и пособий умершего родственника вы можете, только если до его смерти проживали с ним в одном доме и были там прописаны? А знаете ли вы, куда нужно обращаться, чтобы получить деньги, и какие документы нужны для этого? Amic.ru разобрался в теме и отвечает на эти вопросы.
Имею ли я право на пенсию умершего родственника?
Да. Если у него остались пенсионные накопления или он умер до того, как ему выплатили последнюю ежемесячную пенсию, родственники имеют право её забрать.
Вам удастся получить деньги, которые не успели выплатить непосредственно перед смертью человека, а так же накопления, если родственник ещё не был пенсионером, но ему отчисляли процент в Пенсионный фонд с места работы. Вы можете претендовать:
– на пенсию по старости;
– пенсию по выслуге лет;
– накопительную пенсию.
За любым видом выплат вы имеете право прийти в течение шести месяцев после смерти близкого.
По закону забрать пенсию после смерти человека могут все его родственники, но сделать это сразу получится только у тех, кто прописан и проживал вместе с ним на одной жилплощади (жить в соседней квартире или доме не считается). Как правило, это супруги, дети, родители, бабушки, дедушки, внуки ушедшего из жизни.
При этом на пенсионную выплату могут претендовать одновременно несколько человек. В этом случае сумма делится поровну на всех. Никакого приоритета по степени родства нет.
Иждивенец (ребёнок, инвалид), за которым ухаживал умерший и который проживал с ним в одном доме, самостоятельно забрать пособия не сможет. Это должен сделать его новый опекун. Его назначит суд после похорон. На оформление документов и получение денег может уйти несколько месяцев.
Для получения пенсии, оставшейся от умершего родственника, вам необходимо предоставить:
- копию паспорта со страницей прописки;
- справку о вашем месте регистрации;
- документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, о рождении);
- СНИЛС умершего;
- свидетельство о его смерти.
Вы должны успеть получить выплаты в течение шести месяцев после смерти умершего. Как только вы подтвердите своё право на получение этой выплаты, деньги вам перечислят в течение 30 рабочих дней с момента подачи документов.
Но учтите: если вы просрочили и пришли за деньгами не через шесть месяцев после смерти родственника, а позже, то пенсию вы не получите. Эта сумма станет частью общего наследства и будет распределена между всей семьёй поровну.
Могут, если она была частью вашего наследства, но вы об этом не знали. Например, вы узнаёте, что вам причитается пенсия родственника по наследству спустя пять лет после его смерти. В этом случае ПФР выдавать вам пенсию откажется. Но вы всё же сможете её забрать, восстановив себя в праве наследования через суд.
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