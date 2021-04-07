Как получить пенсию за умершего родственника и кто имеет на это право?

Имею ли я право на пенсию умершего родственника?

Да. Если у него остались пенсионные накопления или он умер до того, как ему выплатили последнюю ежемесячную пенсию, родственники имеют право её забрать.

Вам удастся получить деньги, которые не успели выплатить непосредственно перед смертью человека, а так же накопления, если родственник ещё не был пенсионером, но ему отчисляли процент в Пенсионный фонд с места работы. Вы можете претендовать:

– на пенсию по старости;

– пенсию по выслуге лет;

– накопительную пенсию.

За любым видом выплат вы имеете право прийти в течение шести месяцев после смерти близкого.