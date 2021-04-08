Потерял паспорт, память, родителей. Зачем делать дактилоскопию добровольно?

Закон о добровольной дактилоскопической регистрации в России действует уже более 20 лет. Но до сих пор процедуру снятия отпечатков пальцев большинство из нас связывают с розыском опасных преступников и криминалом. Однако это совсем не так. Добровольная дактилоскопия в некоторых ситуациях может значительно облегчить жизнь. Зачем делать дактилоскопию добровольно и что для этого нужно, рассказываем на amic.ru.
Дактилоскопия (с греч. daktylos – палец + skopeo – смотрю) – метод, который позволяет идентифицировать человека по отпечаткам пальцев (в том числе по отпечаткам ладоней рук).
В 1877 году английский служащий Уильям Гершель установил, что "рисунок" у каждого человека уникален и он не меняется в течение жизни. Любые попытки уничтожить или изменить этот слой бесполезны. Когда Гершелю нужно было пресечь махинации при получении зарплат рабочими, он применил новые знания. Служащий завёл специальную регистрационную книгу, куда собрал отпечатки всех сотрудников. Далее при получении зарплаты он требовал каждого ставить отпечатки на платёжных квитанциях. Так дактилоскопия позволила безошибочно определять личность человека и подтасовки прекратились.
Позже эту практику англичанин начал применять для регистрации заключённых. С тех пор идентификация по отпечаткам пальцев – самая распространённая биометрическая технология.
На самом деле, причин много. Документы могут быть уничтожены во время пожара, наводнения, ДТП. Паспорт могут просто украсть. В любом случае ситуация неприятная и доставит немало хлопот по его восстановлению.
Но если вы потеряли паспорт, когда были в отпуске за границей, проблема становится ещё более масштабной. В такой ситуации туристу следует обратиться в консульство и посольство, а потом ждать, пока придут ответы на запросы из России и его личность не установят. Происходит это не быстро. А если у вас уже куплен билет на самолёт?
Добровольная дактилоскопия решит вопрос восстановления документов за несколько минут. Если человек проходил процедуру дактилоскопии, его отпечатки пальцев хранятся в федеральном банке биометрических параметров. Поэтому вашу личность установят быстро и проблем с восстановлением документов не возникнет.
Кстати, "откатка пальчиков" значительно упрощает розыск детей, которые могут потеряться в торговом центре, на вокзале или в другом оживлённом месте.
Да, но только по достижении возраста шести лет (ст. 5 ФЗ № 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ).
Детям, которым уже исполнилось шесть лет, "откатают" пальчики по заявлению родителей (или опекунов) в их присутствии.
Подавать заявление на добровольную дактилоскопическую регистрацию предварительно не нужно. Достаточно лично обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту жительства. Там нужно будет заполнить заявление с указанием персональных данных.
Очередей на получение услуги нет, поэтому вся процедура займёт у вас не более 15 минут. Это бесплатно.
В зависимости от того, кто именно будет проходить процедуру, из документов потребуется:
- паспорт;
- свидетельство о рождении для ребёнка;
- документ, подтверждающий факт усыновления;
- документ, подтверждающий факт установления опеки;
- документ, подтверждающий факт установления попечительства.
Для проведения дактилоскопии у граждан, признанных недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, необходимо письменное заявление от попечителей или опекунов. Заявление от родителей потребуется для проведения дактилоскопии у детей.
Могут. Основания следующие:
- дети младше шести лет;
- гражданин предоставил недостоверные сведения о себе;
- на пальцах и ладонях есть открытые раны или повреждения.
Комментарии
на правах рекламы?
Зачем марать пальцы краской? Так делали в 19 веке! Сейчас куча современных технологий, сканеров
Чипирование и кольцо в нос намного надёжнее.
не убедили
на загранник сканировали аппаратом не марая пальцы
чтобы потом случае чего кому нада было удобнее подкинуть куда нада ваши отпечатки и орать их паддлеать нельзяяяяяя они у всех напрочь разныеееееее
А заодно всех принудительно научить играть на баяне, а то вдруг ноги оторвёт а тут хоть на кусок хлеба можно будет заработать в переходе.