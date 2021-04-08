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Вопрос дня



Потерял паспорт, память, родителей. Зачем делать дактилоскопию добровольно?

, ИА "Амител"
По отпечаткам пальцев определяют не только преступников, но и устанавливают личность при потере документов и несчастных случаях
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Закон о добровольной дактилоскопической регистрации в России действует уже более 20 лет. Но до сих пор процедуру снятия отпечатков пальцев большинство из нас связывают с розыском опасных преступников и криминалом. Однако это совсем не так. Добровольная дактилоскопия в некоторых ситуациях может значительно облегчить жизнь. Зачем делать дактилоскопию добровольно и что для этого нужно, рассказываем на amic.ru.

1
Что такое дактилоскопия?

Дактилоскопия (с греч. daktylos – палец + skopeo – смотрю) – метод, который позволяет идентифицировать человека по отпечаткам пальцев (в том числе по отпечаткам ладоней рук).

В 1877 году английский служащий Уильям Гершель установил, что "рисунок" у каждого человека уникален и он не меняется в течение жизни. Любые попытки уничтожить или изменить этот слой бесполезны. Когда Гершелю нужно было пресечь махинации при получении зарплат рабочими, он применил новые знания. Служащий завёл специальную регистрационную книгу, куда собрал отпечатки всех сотрудников. Далее при получении зарплаты он требовал каждого ставить отпечатки на платёжных квитанциях. Так дактилоскопия позволила безошибочно определять личность человека и подтасовки прекратились.

Позже эту практику англичанин начал применять для регистрации заключённых. С тех пор идентификация по отпечаткам пальцев – самая распространённая биометрическая технология. 

2
Зачем делать дактилоскопию добровольно?

На самом деле, причин много. Документы могут быть уничтожены во время пожара, наводнения, ДТП. Паспорт могут просто украсть. В любом случае ситуация неприятная и доставит немало хлопот по его восстановлению.

Но если вы потеряли паспорт, когда были в отпуске за границей, проблема становится ещё более масштабной. В такой ситуации туристу следует обратиться в консульство и посольство, а потом ждать, пока придут ответы на запросы из России и его личность не установят. Происходит это не быстро. А если у вас уже куплен билет на самолёт?

Добровольная дактилоскопия решит вопрос восстановления документов за несколько минут. Если человек проходил процедуру дактилоскопии, его отпечатки пальцев хранятся в федеральном банке биометрических параметров. Поэтому вашу личность установят быстро и проблем с восстановлением документов не возникнет.

Кстати, "откатка пальчиков" значительно упрощает розыск детей, которые могут потеряться в торговом центре, на вокзале или в другом оживлённом месте.

3
А детям тоже делают дактилоскопию?

Да, но только по достижении возраста шести лет (ст. 5 ФЗ № 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ).

Детям, которым уже исполнилось шесть лет, "откатают" пальчики по заявлению родителей (или опекунов) в их присутствии.

4
Как пройти дактилоскопическую регистрацию?

Подавать заявление на добровольную дактилоскопическую регистрацию предварительно не нужно. Достаточно лично обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту жительства. Там нужно будет заполнить заявление с указанием персональных данных.

Очередей на получение услуги нет, поэтому вся процедура займёт у вас не более 15 минут. Это бесплатно.

5
Какие потребуются документы?

В зависимости от того, кто именно будет проходить процедуру, из документов потребуется:

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении для ребёнка;
  • документ, подтверждающий факт усыновления;
  • документ, подтверждающий факт установления опеки;
  • документ, подтверждающий факт установления попечительства. 

Для проведения дактилоскопии у граждан, признанных недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, необходимо письменное заявление от попечителей или опекунов. Заявление от родителей потребуется для проведения дактилоскопии у детей.

6
Как происходит сама процедура снятия отпечатков пальцев?
На ладони и фаланги всех пальцев рук валиком наносят специальную чёрную краску. Далее эксперт-криминалист заполняет дактокарты – на специальном бланке запечатлят уникальный рисунок каждого пальца. В этот же документ вносят ваши паспортные данные. Затем бланки сканируют, чтобы перевести в электронный вид, кодируют, заносят индивидуальные данные гражданина, а затем передают в региональную и федеральную базы данных. 
Кстати, краска смывается обыкновенным мылом.
7
А если я захочу, чтобы мои данные уничтожили, это возможно?
Конечно. Если вы передумаете и захотите удалить ваши "пальчики", нужно лишь написать заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю. В течение 30 суток после поступления письменного заявления, ваши отпечатки пальцев и всю связанную с ними информацию обязаны уничтожить из базы данных.
8
Могут ли отказать в сдаче отпечатков пальцев?

Могут. Основания следующие:

  • дети младше шести лет;
  • гражданин предоставил недостоверные сведения о себе;
  • на пальцах и ладонях есть открытые раны или повреждения.
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.04.2021 12:48
- гость -

на правах рекламы?

8.04.2021 12:53
- гость -

Зачем марать пальцы краской? Так делали в 19 веке! Сейчас куча современных технологий, сканеров

8.04.2021 12:56
Митенька ржевский

Чипирование и кольцо в нос намного надёжнее.

8.04.2021 13:18
- гость -

не убедили

8.04.2021 13:20
- гость -

на загранник сканировали аппаратом не марая пальцы

8.04.2021 13:28
- гость -

чтобы потом случае чего кому нада было удобнее подкинуть куда нада ваши отпечатки и орать их паддлеать нельзяяяяяя они у всех напрочь разныеееееее

8.04.2021 14:11
АБОРИГЕН

А заодно всех принудительно научить играть на баяне, а то вдруг ноги оторвёт а тут хоть на кусок хлеба можно будет заработать в переходе.

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