Потерял паспорт, память, родителей. Зачем делать дактилоскопию добровольно?

Что такое дактилоскопия?

Дактилоскопия (с греч. daktylos – палец + skopeo – смотрю) – метод, который позволяет идентифицировать человека по отпечаткам пальцев (в том числе по отпечаткам ладоней рук).

В 1877 году английский служащий Уильям Гершель установил, что "рисунок" у каждого человека уникален и он не меняется в течение жизни. Любые попытки уничтожить или изменить этот слой бесполезны. Когда Гершелю нужно было пресечь махинации при получении зарплат рабочими, он применил новые знания. Служащий завёл специальную регистрационную книгу, куда собрал отпечатки всех сотрудников. Далее при получении зарплаты он требовал каждого ставить отпечатки на платёжных квитанциях. Так дактилоскопия позволила безошибочно определять личность человека и подтасовки прекратились.

Позже эту практику англичанин начал применять для регистрации заключённых. С тех пор идентификация по отпечаткам пальцев – самая распространённая биометрическая технология.