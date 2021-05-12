"Сплошное разочарование". Почему у "Бессмертного полка" появилась целая армия противников

Прошедшее на День Победы онлайн-шествие "Бессмертного полка" объединило около пяти миллионов имён участников Великой Отечественной войны. Второй год подряд эта масштабная акция проходила в онлайн-формате из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. По информации организаторов проекта, к ним проступило рекордное количество заявок. А вместе с тем на сайт amic.ru, WhatsApp (7-923-649-9641) и электронную почту редакции поступило рекордное (более 300) число обращений с жалобами на организацию этого мероприятия. Её участники отмечают, что всё прошло ещё хуже, чем год назад. Почему в этот раз виртуальное шествие стало большим разочарованием и чем недовольны люди, читайте на нашем сайте.

"Работа над ошибками"

Приём заявок на участие в "Бессмертном полку" стартовал в России 19 апреля. Подать их можно было на сайте проекта "Бессмертный полк России", на "Банке памяти" либо через социальные сети ВК и "Одноклассники".

Организаторы обещали учесть ошибки 2020 года при подготовке и провести мероприятие максимально удобно для зрителей. Напомним, в 2020-м трансляция "Бессмертного полка" продолжалась более 20 суток в реальном времени. Чтобы сократить период ожидания, на этот раз потоки трансляции разбили по регионам. Заявлялось, что ветерана можно будет увидеть именно в том городе, откуда он родом.

Шествие стартовало 9 мая в 15:00 по местному времени. Увидеть полк в реальном времени можно было на сайте "Бессмертного полка России", а также "Международного Бессмертного полка", в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV, на платформе Смотрим.ру и в социальных сетях.

Затерянные оповещения

Изначально заявки с фотографиями героев – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников – должны были принимать до 7 мая включительно. Время было ограничено, чтобы организаторы успели сформировать все региональные потоки. Позже приняли решение продлить приём до 12:00 (по местному времени) 9 мая, чтобы подать их смогли все желающие.

Организаторы акции обещали заранее прислать оповещение о времени и номере колоны, в которой пройдёт каждый герой. Но многие так и не дождались уведомлений. Похожая ситуация была и в прошлом году. Только на этот раз, по всей видимости, количество таких случаев стало массовым. В связи с этим люди просто не смогли увидеть своих ветеранов.

"Моя тетя, 85 лет, инвалид, сейчас лежит с сердечным приступом. Очень надеялась увидеть своего отца в бессмертном полку последний раз. И ведь уведомление пришло, что модерацию прошло и одобрено, ждите сообщение о времени и НИЧЕГО... Нет функции поиска на сайте, нет информации о времени показа . И тоже удалили личный кабинет, забанили номер телефона... СТЫД и ПОЗОР организаторам!!"

"Ужасное отношение к памяти наших героев. Найти своих дедушек не смогла, так как обещанные смс с номером колонны и временем так и не пришло не на телефон не на почту. Очень хотелось показать этот момент своим родителям и детям".

"Никакого сообщения о времени показа моих ветеранов нет. Никакой строки вверху экрана,что бы вбить ФИО ветерана, тоже нет. Мне за семьдесят, все глаза сломала, надеялась,что хоть сама увижу а внукам видно уж не суждено. Больше смотреть не могу,т.к. сильно глаза болят. Очень,очень жаль! Как всегда — пообещали и сделали кое-как. БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!"

И это лишь самая малая часть тех недовольных комментариев, которые получила редакция amic.ru. (Орфография и пунктуация авторских сообщений сохранены.)

Без технической поддержки

Родственники героев отмечают, что работа над прошлогодними ошибками была весьма сомнительной. Другие прямо говорят, что акция прошла гораздо хуже, чем год назад, и требуют призвать к ответственности тех, кто омрачил этот праздник. Даже те, кто получил оповещения от организаторов, пишут, что в уведомлениях отсутствовала информация о времени появления ветерана и номере его колонны в "Бессмертном полку". Также многие обратили внимание и на то, что сведения отсутствовали и в личном кабинете, а анкеты просто перестали открываться.

"Уведомление, что определяется время, пришло, только вот уже и трансляция прошла. Письма нет, горячая линия погасла. Обидно, что так ведут себя по отношению к прадедам и прабабушкам, и вообще к тем, кто воевал. Ни стыда ни совести".

Возможности получить консультацию на линии техподдержки, судя по комментариям на amic.ru, также не было. На горячей линии пообщаться можно было только с автоответчиком. Возможности связаться с реальным оператором не представилось:

"Технической поддержки по телефону нет, совсем. По указанному везде номеру 8-800 работает ужасно записанный автоответчик, с разными речёвками, записанными разными людьми, четыре кнопки в меню, разговор с оператором технической поддержки не предусмотрен. В прошлом году сложно, но это можно было сделать".

Не теряя надежды

Между тем люди, несмотря на полное отсутствие информации, ждали своих героев целыми семьями. Часами напролёт сидели у экранов, боялись пропустить тот короткий миг, когда их родственник пройдёт в строю. Разглядеть в общей массе проплывающих фотографий своего ветерана было непросто. А для пожилых людей из-за мелкого шрифта и высокой скорости смены лиц это было практически невозможно.

"Позорище!!! До сих пор висит "Одобрено", отправили заявку 3 мая! Стыдно за ваш проект, просмотрели пять часов прямого эфира, не увидели своего Героя!"

"Приходится смотреть всю демонстрацию "Бессмертного полка". Так всё плохо продумано. Фамилии и имена написаны мелким шрифтом, ничего не прочитаешь, фотографии тоже маленькие и движутся они непонятно как".

Кому-то всё же посчастливилось увидеть своих родных. Но и здесь были нарекания. Многие герои прошли в полку обезличенными. На табличках были указаны только имена без портретов, хотя их при оформлении заявки загружали.

"Каким-то чудом увидела фамилию своего деда в колонне, но без фотографий, которые в анкету прикрепляла сама лично. Больше половины Владимирского бессмертного полка прошло без фотографий", – написала amic.ru читательница Наталья.

DDoS-атаки и большое количество участников

Организаторы акции обещали, что участников можно будет найти через строку поиска. Но 9 мая и эта функция на сайте исчезла. Личный кабинет также стал недоступен. Как пояснили организаторы проекта, на такие шаги они были вынуждены пойти из-за массивных и многократных DDoS- и веб-атак.

"В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю "Бессмертного полка онлайн" – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объёме", – отметили организаторы.

Из-за технических сложностей в обработке анкет не все авторы заявок получили уведомления об их одобрении и времени прохождения героев в онлайн-шествии "Бессмертного полка". Кто-то ждёт до сих пор.

Как поясняют организаторы виртуального шествия, к ним поступило огромное число анкет. В связи с этим время на модерацию было увеличено. Уведомления о времени прохождения ветерана придут каждому до 12 мая до 12:00 по московскому времени.

Само онлайн-шествие "Бессмертного полка" продлится до 13 мая. Анкеты героев, которые не прошли модерацию до 7 мая, окажутся в строю "Бессмертного полка онлайн" после её утверждения. 12 мая в 12:00 вновь можно будет смотреть его по регионам, а также будет возможность найти своего ветерана по поиску. Запись трансляции будет доступна до конца мая.

А вместе с тем многие люди говорят, что участвовать в онлайн-формате "Бессмертного полка" больше не будут. Они не хотят тратить своё время и нервы. Ответов до сих пор многие так и не получили.

"Такое неуважение, и ещё говорят, что в этом году лучше организация. Наоборот. Давление поднялось. Больше не буду принимать участие в онлайн. Обидно за ветерана".

"Ничего не получала (никаких уведомлений), с 06.05.2021 анкета деда находится на модерации, и по сегодняшний день!!!! Не сайт, а надувалово!!! Позор, СБЕР обманывает!!! На обращения не отвечают!!! Больше не буду тратить время на программы от СБЕРА!!!

Остаётся только надеяться, что ситуация с пандемией изменится, и шествие "Бессмертного полка" в очном формате всё-таки состоится 24 июня 2021 года.

"Бессмертный полк" – это общественная акция-шествие, во время которой родственники участников ВОВ несут их фотографии. Впервые она состоялась в 2007 году в Тюмени под названием "Парад победителей". Впоследствии шествия проводились не только в разных городах России, но и в других странах. В 2020 году из-за пандемии коронавируса акция впервые прошла в онлайн-формате.