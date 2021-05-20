Как пройдут последние звонки в школах Барнаула в 2021 году

В школах Барнаула, как и во всех населённых пунктах Алтайского края, последние звонки прозвенят для выпускников девятых и одиннадцатых классов 22 мая. Пройдут они организованно, но с ограничениями из-за эпидемиологической обстановки, сообщила amic.ru главный специалист комитета образования администрации Барнаула Ольга Борисенко.

Во-первых, все торжественные мероприятия в честь последнего звонка будут проходить на открытом воздухе, то есть во дворах школ.

Во-вторых, сокращено время праздничных линеек: если в доковидный период они длились в среднем час-полтора, то в этом году на мероприятие отводится всего 30-40 минут.

Причём не рекомендуется на праздник приглашать творческие коллективы из других учреждений города.

Сама торжественная линейка будет включать в себя сообщение о допуске к итоговой аттестации, а также напутственные слова. По решению администрации учреждения возможны короткие выступления коллективов этих же школ.

Родителям на праздник прийти можно. Кстати, во время линеек школам также рекомендовано соблюдать все необходимые санитарные нормы – дистанцию и возможность обработки рук.

Кроме того, как и в прежние годы, рядом со школами будут дежурить наряды полиции, чтобы не допустить никаких эксцессов.

Никаких чаепитий и массовых мероприятий в школах на последний звонок проводиться не будет. Разрешены классные часы, где учителя и дети могут попрощаться и сказать друг другу напутственные слова.

Интересные факты:

В 2021 году последний звонок в Барнауле прозвенит более чем для 4100 одиннадцатиклассников и более 6900 девятиклассников.

В двух школах Барнаула в 2021 году последнего звонка не будет. Это новые учебные заведения, там просто нет сейчас ни 9-х, ни 11-х классов.