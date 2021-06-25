Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда ждать потепления?

Погода в Алтайском крае начнёт меняться на выходных, интенсивность дождей пойдёт на спад, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Уже в воскресенье, 27 июня, осадки возможны лишь в некоторых районах. Ветер будет слабым. В утренние часы видимость на дорогах снизится из-за тумана. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +5 до +12 градусов. Днём в субботу столбики термометров повысятся до +17...+22°С. И в дальнейшем ежедневно температура начнёт повышаться на два-четыре градуса.

"Почти на территории всего края дожди вновь пройдут 28 июня. В последние дни месяца они также возможны, но лишь местами и кратковременные. Это связано с прохождением тёплого фронта. В понедельник будет +22...+27. Аномальной жары пока не предвидится", – рассказала синоптик.