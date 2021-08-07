Для кого и на сколько увеличили сроки замены паспортов, которые подлежат замене?

Правила выдачи и замены российских паспортов изменились в России. Молодёжи дали отсрочку: теперь не нужно бежать сломя голову в паспортный стол сразу после 14 дня рождения. Людям, которые только отпраздновали 20-ти и 45-летие тоже можно не торопиться. Как изменились сроки замены паспорта гражданина РФ и кого это коснётся, разъясняем в нашей рубрике "Вопрос-ответ"
Раньше было так: отгуляли юбилей (20 или 45 лет), сменили фамилию, паспорт автоматически становится недействительным. Его владельцу по закону отводилось 30 дней от дня рождения на его замену.
На период оформления нового паспорта выдают временное удостоверение личности. Но с ним, например, не получится оформить в банке кредит, провести сделки с недвижимостью или зарегистрироваться на портале госуслуг.
С 16 июля в силу вступило постановление правительства. Теперь после исполнения 20 или 45 лет с заменой паспорта можно не торопиться: у вас есть 90 дней. Кроме того, старый паспорт будет действительным до дня оформления нового удостоверения личности.
Конечно, до последнего откладывать не стоит. На приём в МФЦ или миграционную службу лучше записаться заранее. Сейчас это можно сделать только через портал "Госуслуги".
В случае если человек сменил имя, отчество, фамилию, пол или внешность, сроки для замены остались прежними: 30 дней с даты наступления обстоятельств. На период замены, как и раньше, предоставляют временное удостоверение. Хотите его получить, не забудьте сделать фотографии.
А вот для молодых людей, которые впервые получают паспорт, сроки увеличили.
Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если вы подавали документы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.
Но с 1 июля 2022 года ожидание станет короче в два раза. С этой даты, согласно постановлению правительства, срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней. И уже будет неважно, подавали вы заявление по месту жительства или по месту пребывания.
В беседе с amic.ru начальник отдела по работе с гражданами РФ управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю Анна Артемьева напомнила, что все графы в заявлении при оформлении документов должны быть обязательно заполнены. В противном случае вы рискуете получить отказ в оформлении паспорта. Да, штамп о браке теперь ставят по желанию, но при заполнении заявления необходимо указывать сведения о супруге, даже если он бывший.
При подготовке документов специалисты миграционной службы делают межведомственные запросы, и если выяснится, что этот факт был скрыт, в предоставлении госуслуги тоже откажут.
"У нас есть факты предоставления ложных сведений. Например, человек не указал, что он состоит в браке и с кем. Тогда услуга ему не оказывается, и заявление потребуется подавать заново. И если он выбьется из установленных сроков на замену паспорта, ему выпишут штраф", – рассказала Анна Артемьева.
Комментарии
отгуляли юбилей (20 или 45 лет)
Юбилей переводится как "торжество, празднество по поводу пятидесятилетия, столетия, тысячелетия". А не каждые 5 лет.
"Меньше чем за один рабочий день я получил новый паспорт. Признаться, я был потрясен. Я отправился в другой зал, подошел к окошку, за которым сидел Чехов и сказал: — Сэр, не могу даже подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность за такую работу. Я поражен.
Чехов посмотрел на меня и совершенно серьезно, я даже бы сказал строго ответил: — Сэр, вы за это платите налоги"
Владимир Познер
7.08.2021 08:46
- гость -
При феодализме вообще за час давали.