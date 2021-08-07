Как мошенники выдают кредиты без согласия клиентов и что делать с этими деньгами?

Новый вид мошенничества набирает обороты в России: на банковском счету неизвестно откуда появляется сумма, а позже выясняется, что это микрозаём. Причём сами граждане займы не просили и договор не подписывали. А теперь с людей требуют проценты, которые успели "набежать". Что делать, если вы оказались в такой ситуации, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
Законных оснований на принудительную выдачу микрозайма, конечно, нет. Но это действуют мошенники, а для них, как известно, закон не писан. Микрофинансовые организации (МФО) переводят деньги на счёт, чтобы потом заработать на процентах. А они не маленькие!
"Мне на счёт поступило 50 тысяч рублей. Назад вернуть деньги не получилось, так как отправитель и его реквизиты были неизвестны. В банке тоже помочь не смогли. А через полторы недели поступил звонок из микрофинансовой организации. Специалист сообщил, что долг надо отдать, а за каждый день пользования деньгами придётся сверху доплатить 3%. В полиции принять заявление отказались, так как на тот момент не увидели состава преступления: деньги же пришли, а не исчезли с карты", – рассказывает на интернет-форуме свою историю мужчина, который стал жертвой мошенников.
Сумму, поступившую нежданно-негаданно, мужчина вернул МФО. Но теперь ему звонят коллекторы, которые перекупили долг и требуют вернуть набежавшие проценты.
В последние месяцы "деньги из ниоткуда" стали получать и пенсионеры. Чаще всего приходят суммы менее 20 тысяч рублей. И они никак не маркированы. Проверка показывает: эти переводы на самом деле – кредиты от разных МФО, которые находятся в отдалённых регионах, сообщает "РГ".
Первое: Ни в коем случае не тратить эти деньги. Специалисты Сбербанка рекомендуют не снимать средства, чтобы избежать санкций в виде процентов и пеней.
Второе: Нужно обратиться в банк, где у вас открыт счёт, и выяснить, откуда поступил перевод. Там же потребуется написать заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии, рекомендует Центробанк.
Третье: Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги.
"Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой – указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно", – публикует рекомендацию юриста Анны Юфы "РГ".
Четвёртое: В Центробанке нужно затребовать документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги.
"Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора – нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению", – рекомендует юрист Анна Юфа.
Комментарии
Необходимо написать заявление в полицию и взять себе его копию
Так у них же есть отмазка, деньги же поступили на карту, а не исчезли
Если человеку надо бегать, делать первое, второе, третье и четвертое, то наверное надо сделать и пятое, а именно, обратиться в суд о компенсации морального вреда. Всего одно решение суда в стране о сдергивании денег с МФО, которое будет опубликовано, сильно уменьшит подобные дела. А первое же уголовное дело, доведенное до суда, вообще решит проблему
Мусора в декрет все ушли ?
"Законных оснований на принудительную выдачу микрозайма, конечно, нет. Но это действуют мошенники, а для них, как известно, закон не писан."
Странно такое слышать, вот если я на парковке подниму чужой кошелек - меня сразу упекут в места не столь отдаленные. Потому что есть закон такой.
Почему микрофинансовую организацию после первого же случая вымогательства (а по-другому это не назвать) не закрывают и руководителей ее не сажают? В чем тут сложность, если они закон нарушают, всё же на виду, документы есть, даже никого ловить не надо?