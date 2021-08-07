Как мошенники выдают кредиты без согласия клиентов и что делать с этими деньгами?

На каком основании мне могут дать заём без моего ведома?

Законных оснований на принудительную выдачу микрозайма, конечно, нет. Но это действуют мошенники, а для них, как известно, закон не писан. Микрофинансовые организации (МФО) переводят деньги на счёт, чтобы потом заработать на процентах. А они не маленькие!

"Мне на счёт поступило 50 тысяч рублей. Назад вернуть деньги не получилось, так как отправитель и его реквизиты были неизвестны. В банке тоже помочь не смогли. А через полторы недели поступил звонок из микрофинансовой организации. Специалист сообщил, что долг надо отдать, а за каждый день пользования деньгами придётся сверху доплатить 3%. В полиции принять заявление отказались, так как на тот момент не увидели состава преступления: деньги же пришли, а не исчезли с карты", – рассказывает на интернет-форуме свою историю мужчина, который стал жертвой мошенников.

Сумму, поступившую нежданно-негаданно, мужчина вернул МФО. Но теперь ему звонят коллекторы, которые перекупили долг и требуют вернуть набежавшие проценты.

В последние месяцы "деньги из ниоткуда" стали получать и пенсионеры. Чаще всего приходят суммы менее 20 тысяч рублей. И они никак не маркированы. Проверка показывает: эти переводы на самом деле – кредиты от разных МФО, которые находятся в отдалённых регионах, сообщает "РГ".