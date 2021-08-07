Суббота, 7 Август, 14:29

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,13
€ 86,46
26°


6312185 +23508
Обь
138см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Похищение 12-летней девочкиВыборы-2021Олимпиада в Токио
Вопрос дня



Как мошенники выдают кредиты без согласия клиентов и что делать с этими деньгами?

, ИА "Амител"
Микрофинансовые организации придумали схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новый вид мошенничества набирает обороты в России: на банковском счету неизвестно откуда появляется сумма, а позже выясняется, что это микрозаём. Причём сами граждане займы не просили и договор не подписывали. А теперь с людей требуют проценты, которые успели "набежать". Что делать, если вы оказались в такой ситуации, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
На каком основании мне могут дать заём без моего ведома?

Законных оснований на принудительную выдачу микрозайма, конечно, нет. Но это действуют мошенники, а для них, как известно, закон не писан. Микрофинансовые организации (МФО) переводят деньги на счёт, чтобы потом заработать на процентах. А они не маленькие!

"Мне на счёт поступило 50 тысяч рублей. Назад вернуть деньги не получилось, так как отправитель и его реквизиты были неизвестны. В банке тоже помочь не смогли. А через полторы недели поступил звонок из микрофинансовой организации. Специалист сообщил, что долг надо отдать, а за каждый день пользования деньгами придётся сверху доплатить 3%. В полиции принять заявление отказались, так как на тот момент не увидели состава преступления: деньги же пришли, а не исчезли с карты", – рассказывает на интернет-форуме свою историю мужчина, который стал жертвой мошенников.

Сумму, поступившую нежданно-негаданно, мужчина вернул МФО. Но теперь ему звонят коллекторы, которые перекупили долг и требуют вернуть набежавшие проценты.

В последние месяцы "деньги из ниоткуда" стали получать и пенсионеры. Чаще всего приходят суммы менее 20 тысяч рублей. И они никак не маркированы. Проверка показывает: эти переводы на самом деле – кредиты от разных МФО, которые находятся в отдалённых регионах, сообщает "РГ".

2
Что делать, если на счёт "упали" непрошеные деньги?

Первое: Ни в коем случае не тратить эти деньги. Специалисты Сбербанка рекомендуют не снимать средства, чтобы избежать санкций в виде процентов и пеней.

Второе: Нужно обратиться в банк, где у вас открыт счёт, и выяснить, откуда поступил перевод. Там же потребуется написать заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии, рекомендует Центробанк.

Третье: Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги.

"Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой – указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно", – публикует рекомендацию юриста Анны Юфы "РГ".

Четвёртое: В Центробанке нужно затребовать документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги.

3
А в полицию идти нужно?
Да. Необходимо написать заявление в полицию и взять себе его копию. В дальнейшем этот документ пригодится, чтобы доказать незаконное предоставление кредита.

"Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора – нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению", – рекомендует юрист Анна Юфа.

Материалы по теме

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.08.2021 07:56
гость

Необходимо написать заявление в полицию и взять себе его копию

Так у них же есть отмазка, деньги же поступили на карту, а не исчезли

7.08.2021 08:00
гость

Если человеку надо бегать, делать первое, второе, третье и четвертое, то наверное надо сделать и пятое, а именно, обратиться в суд о компенсации морального вреда. Всего одно решение суда в стране о сдергивании денег с МФО, которое будет опубликовано, сильно уменьшит подобные дела. А первое же уголовное дело, доведенное до суда, вообще решит проблему

7.08.2021 09:11
- гость -

Мусора в декрет все ушли ?

7.08.2021 12:23
- гость -

"Законных оснований на принудительную выдачу микрозайма, конечно, нет. Но это действуют мошенники, а для них, как известно, закон не писан."

Странно такое слышать, вот если я на парковке подниму чужой кошелек - меня сразу упекут в места не столь отдаленные. Потому что есть закон такой.
Почему микрофинансовую организацию после первого же случая вымогательства (а по-другому это не назвать) не закрывают и руководителей ее не сажают? В чем тут сложность, если они закон нарушают, всё же на виду, документы есть, даже никого ловить не надо?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:55
Жесткое столкновение с пьяным водителем произошло в Барнауле 1
13:23
Бийская семья лишилась 3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам 6
12:54
Врач-терапевт назвал особенности постковидного синдрома после дельта-штамма 0
12:18
Ещё одно место обитания снежного барса обнаружили в Горном Алтае 1
11:55
Алтайский край оказался на предпоследнем месте в Сибири по доле привитого населения 18
11:24
Томенко опубликовал пост в память о бывшем губернаторе Алтайского края Михаиле Евдокимове 4
10:52
Жительница Барнаула не смогла получить "путинские" 10 тысяч рублей на дочь 7
10:21
Врач назвала пять способов борьбы с метеочувствительностью 1
09:36
17-летнего подростка в Барнауле осудили за покушение на продажу наркотиков 0
09:12
"Наша больная зона". Власти Барнаула готовят Поток к сносу и реновации 12
08:31
В Сибири подросток погиб от удара током при сборе металлолома 16
08:02
Для кого и на сколько увеличили сроки замены паспортов, которые подлежат замене? 3
07:34
Можно ли ставить вакцину от коронавируса беременным и кормящим мамам? 0
07:03
Дни траура. Как 16 лет назад в Барнауле простились с Михаилом Евдокимовым 31
06:32
Как мошенники выдают кредиты без согласия клиентов и что делать с этими деньгами? 4
06:03
Дожди, грозы и 30-градусная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 августа 1
23:46
Такой день. Возможный уход "Алтайского химпрома" и нехватка медицинского кислорода 0
23:25
Жителя Алтайского края осудили за взятки и служебный подлог 0
22:57
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета в России 1
22:29
Серьёзное ДТП произошло на трассе под Барнаулом 4
21:58
Прокуратура Алтайского края договорилась о сотрудничестве с омбудсменом Лариным 1
21:33
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 августа 0
20:58
Почти каждый пятый барнаулец работает в помещении без окон 0
20:28
Смог от лесных пожаров затягивает Барнаул. Фоторепортаж 4
19:58
В Алтайском крае начался набор кандидатов в мобилизационный армейский резерв 1
19:17
Свыше 240 миллионов рублей направят на ремонт трассы в Алтайском крае 0
18:50
Коронавирус испортил отпуск каждому пятому жителю России 0
18:33
Российский борец Заурбек Сидаков завоевал ещё одну золотую медаль для сборной 0
17:50
Доктор Мясников заявил, что от коронавируса снижается интеллект 4
17:36
В Алтайском крае определили компанию, которая займётся видеонаблюдением на выборах 2
17:19
Ударными темпами: в августе на Алтае COVID заразились на 40% человек больше, чем в июле 24
17:05
Мусоровоз провалился под землю в центре Барнаула 0
16:50
CNN: разведка США получила доступ к генетическим данным о вирусах в лаборатории в Ухане 4
16:34
Как в Барнауле "спасали" театр драмы. Фото 1
16:21
Более 22,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
16:09
Мошенники научились оформлять на россиян микрозаймы без их ведома 4
15:59
Россиянам могут платить деньги за своевременную динспансеризацию 1
15:45
В Белокурихе прошла открытая тренировка по биатлону для детей и подростков 0
15:32
Бывшего главу Минтранса Алтайского края не отпустили из-под домашнего ареста 3
15:15
Врач дал несколько советов по улучшению качества сна 6
15:03
Кошелёк в телефоне: Россельхозбанк опроверг сомнения в безопасности бесконтактных платежей 3
14:54
Министр Вячеслав Химочка прокомментировал намерение "Алтайхимпрома" покинуть регион 10
14:45
Конец эпохи. Лионель Месси уходит из "Барселоны" 1
14:35
Для 112 домов в Барнауле вынужденно продлили отключение горячей воды 2
14:23
В Алтайском крае за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом 1
14:11
Бывший глава алтайского Следкома может трудоустроиться в Генпрокуратуру 2
13:58
Пятеро заключённых сбежали из подмосковного изолятора 1
13:45
Огороды можно не поливать. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
13:33
Герман Титов. Путь на космический олимп 17
13:18
И собаку съесть, и в тюрьму не сесть: знаменитой живодёрке на Алтае дали условный срок 10

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.