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Окончание бондианы, вселенная червей и "Веном-2". Самые ожидаемые премьеры этой осени

, ИА "Амител"
Киноманы ликуют: в прокат выходят премьеры, которые откладывали из-за пандемии коронавируса

Осень-2021 для киноманов по-настоящему удалась – на киноэкраны выходят большие премьеры, которые откладывали из-за коронавируса. В середине сентября фанаты "Дюны" дождались её новой экранизации, с 30 сентября появится вторая часть "Венома" (его премьеру переносили пять раз). А в начале октября выйдет очередной (и кажется, на этот раз последний) фильм о Джеймсе Бонде. В ноябре в российский прокат выпустят новый кинокомикс "Вечные" от Marvel, который обещает стать настоящим хитом. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева собрала самые ожидаемые новинки этой осени, чтобы вы точно ничего не пропустили.

"Дюна"

Фанаты "Дюны" ждали нового фильма с 1984 года – тогда Дэвид Линч снял свое видение вселенной червей. Дени Вильнёв заявил, что решил снять по любимой книге такой фильм, который понравился бы ему самому в 14 лет. Каждый образ проработан чрезвычайно детально. Только на разработку образа гигантских песчаных червей Арракиса ушёл год. Съёмки фильма проходили в Венгрии, Норвегии (океаны на Каладане), ОАЭ, Австрии и Словакии. Сцены пустынь на Арракисе снимали в основном в Иордании и в Абу-Даби. В общем, посмотреть есть на что. И на кого: в главных ролях снялись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Ребекка Фергюсон (наложница Лето Атрейдеса, мать Пола), Зендея (в роли возлюбленной Пола).

Премьера киноленты в России состоялась 16 сентября. Так что смотрите ленту и наслаждайтесь.

"Иван Денисович"

Экранизированная по известной со школьной скамьи повести Солженицына история вышла в прокат 23 сентября. Фильм показывает последние сутки заключённого Щ-854 в лагере после немецкого плена. Иван Денисович, которого играет Филипп Янковский, отбывает последние дни из 10 лет заключения и надеется найти своё счастье. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо.

Режиссёр Глеб Панфилов избежал вычурного патриотизма и патетики. Кино об Иване Денисовиче честное, без прикрас и без надежды. Возможно, именно такой фильм должен быть на первом месте в российском прокате.

"Веном-2"

Долгожданная премьера осени – вторая часть "Венома". Первая часть этого антисупергеройского фильма порвала все кассовые сборы. Анонс продолжения зрителям показали сразу же после титров первой части.

В "Веноме-2" Тому Харди будет противостоять Вуди Харрельсон в образе серийного маньяка Клетуса Кэсседи, который объединился с собственным симбиотом – Карнажем. Кроме того, в паре с Клетусом выступит злодейка Визг, роль которой исполняет Наоми Харрис.

Но киноленту зрителям пришлось подождать – неудачи начались ещё со съёмок. Сначала сменился режиссёр – вместо постановщика Рубена Фляйшера, который был погружён в работу над "Zомбилэндом: Контрольный выстрел", пригласили Энди Серкиса. Лента должна была выйти на экраны в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру несколько раз переносили. И вот, наконец, мы её увидим. Выйдет "Веном-2" в кинотеатрах уже совсем скоро – 30 сентября. Кстати, ещё в августе 2018 года Харди подтвердил, что подписал контракт на съёмки в третьем "Веноме". 

"Не время умирать"

Новый фильм о неуловимом агенте Джеймсе Бонде его фанаты ждут с огромным нетерпением. В главной роли – Дэниел Крейг, который в последний раз появляется в образе британского агента. Последний фильм эпохи "бондианы" был 25-м по счёту.

По сюжету Джеймс Бонд заканчивает службу и отдыхает на Ямайке. Но его покой нарушает старый друг, который говорит, что мир нужно снова спасать. Угрожает спокойствию злодей, вознамерившийся переписать всю историю. И конечно, герой Джеймс Бонд решает разобраться с этим суперзлодеем. Как всегда – ловушки, приключения, опасность и британский юмор.

На экраны фильм выйдет 7 октября.

"Вечные"

Картину "Вечные" называют монументальной фантастикой, она обещает стать одним из лучших образцов кинокомиксов. И не только Marvel. Режиссёр фильма – Хлоя Чжао, которая уже была лауреатом "Оскара" за "Страну кочевников". В ролях такие звезды Голливуда, как Анджелина Джоли и Ричард Мэдден (снимался в "Игре престолов").

Сюжет киноленты вращается вокруг новой суперкоманды – сверхсуществ, которых создала могущественная раса целестиалов. Существовала эта раса ещё до появления на свете людей. После Войны бесконечности они вынуждены были показать себя, чтобы спасти весь мир. Как всегда, перед зрителем развернётся великая война за Землю, но на этот раз в масштабах эпох.

Выйдут на экраны "Вечные" 4 ноября.


Комментарии

30.09.2021 09:44
Жоржик

Что-то один шлак в премьерах, вырождается кино. Хотя для малолетних де.илов наверное самое то...

30.09.2021 10:10
М

30.09.2021 09:44
Ага, под попкорн с колой самое-то

30.09.2021 10:16
Такие дела

честное, без прикрас и без надежды. Возможно, именно такой фильм должен быть на первом месте в российском прокате.
хахахаха СоЛЖЕницына в печь как переписку Энгельса с этим как его дьявола? Каутским
Шаламов - ориентир! Так что выход этой поделки вселяет надежду на экранизацию рассказов Шаламова, чего жду долго - после выхода Завещания Ленина.

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