Запасай лопаты. Какую зиму прогнозируют синоптики в Сибири и где будет больше всего снега?

А какая зима будет в Алтайском крае?

Точно на этот вопрос синоптики пока не могут ответить, но не отрицают, что зима может быть сложной. Тем более что уже ряд аномальных погодных явлений в регионе зафиксировали. Например, в ночь на 27 сентября в восточных районах Алтайского края образовался ранний снежный покров (Целинное, Троицкое, Тогул), в Волчихе столбики термометров опустились до отметки -11 градусов, в Солонешном – до -8,3°С, рассказал amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

"В Тогуле выпало четыре сантиметра осадков, в Целинном на один сантиметр меньше. Для сентября это, конечно, не характерная погода", – отметил специалист.

В ночь на 4 октября снежный покров образовался в Троицком, Целинном, Заринске, Тальменке и Тогуле. Больше всего снега выпало в Тальменке – 2 сантиметра. Но уже к обеду он растаял.