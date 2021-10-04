Запасай лопаты. Какую зиму прогнозируют синоптики в Сибири и где будет больше всего снега?

Аномально снежную зиму спрогнозировали в России специалисты центра погоды "Фобос". По данным специалистов, некоторые регионы буквально завалит снегом: осадков ожидается в два-четыре раза выше средних многолетних значений. С чем это связано и какая зима ждёт сибиряков, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Предстоящая зима будет не только снежной, но и холодной, предрекают специалисты центра "Фобос". По их данным, впервые за долгие годы в Арктике приостановилось таяние льдов. Об отмене глобального потепления говорить пока рано, но сохранение объёма ледяного панциря неизбежно отразится на погоде во всём северном полушарии, считают учёные. По их прогнозам, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, и это приведёт к существенному увеличению количества осадков.
"В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты", – говорят в "Фобосе".
Напомним, этой осенью жители Сибири, Таймыра и Южного Урала уже наблюдали пургу и снегопады. По сообщению "Метеовестей", на Чукотке из-за первых снегопадов были задержаны авиарейсы и даже пришлось отменить уроки в некоторых школах. Непогода накрыла Ямал, Таймыр, Новый Уренгой. В Челябинской области метеостанции зафиксировали снежный покров высотой 11 см. Снегопад прошёл в Башкирии, Оренбургской области и в Сибири, в том числе и в Алтайском крае.
Точно на этот вопрос синоптики пока не могут ответить, но не отрицают, что зима может быть сложной. Тем более что уже ряд аномальных погодных явлений в регионе зафиксировали. Например, в ночь на 27 сентября в восточных районах Алтайского края образовался ранний снежный покров (Целинное, Троицкое, Тогул), в Волчихе столбики термометров опустились до отметки -11 градусов, в Солонешном – до -8,3°С, рассказал amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.
"В Тогуле выпало четыре сантиметра осадков, в Целинном на один сантиметр меньше. Для сентября это, конечно, не характерная погода", – отметил специалист.
В ночь на 4 октября снежный покров образовался в Троицком, Целинном, Заринске, Тальменке и Тогуле. Больше всего снега выпало в Тальменке – 2 сантиметра. Но уже к обеду он растаял.
Комментарии
Есть тут кто из администрации? Снега много зимой будет, говорят. Готовиться надо(технику, расходные материалы, специалистов по лопаточным работам), чтобы не было неожиданностью для ответственных...зимой в Сибири и вдруг снег.