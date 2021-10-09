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Джаз-трио, горящий тур семейки Аддамс и зимовка с первыми лебедями. Как провести выходные

, ИА "Амител"
Подборка самых интересных событий краевой столицы и не только этих выходных (и для детей есть)

Зима близко. Вот уже и любимые всеми лебеди (раньше времени) прилетели на зимовку на озеро Светлое. Так что в выходные можно устроить экскурсию к этим красивым птицам. Мария Лаврищева собрала для вас подборку самых ярких событий и мест на 9-10 октября.

1
Лебединая зимовка

В этом году лебеди на зимовку в Алтайский край прилетели раньше, чем в прежние годы. Обычно их замечают на озере Светлом ближе к ноябрю. Но, как говорят орнитологи, эти умные птицы ориентируются на погоду, а не на календарь.

Место зимовки лебедей на Алтае уникальное – оно единственное в России, где в таком количестве прекрасные птицы остаются на зиму. Сейчас рядом с озером оборудованы смотровые площадки, с которых можно сделать красивые фотографии.

По запросу для вас даже проведут экскурсию: расскажут о жизни птиц на лебедином озере Светлое, их зимовке.

Зимовка интересна не только грациозными пернатыми и красотой парящей воды. На территории заказника просто приятно гулять и полезно дышать свежим воздухом. К тому же сейчас ещё не так холодно для длинных прогулок, как зимой. 

На территории заказника "Лебединый" каждый год зимует более 600 птиц. Покидают тёплое озеро птицы в начале марта.

Как добраться

Заказник расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни. А само лебединое озеро – в Советском районе Алтайского края, посёлок Урожайный. Подъезд к озеру оборудован указателями, так что вы точно не заблудитесь. Удобнее всего приезжать на машине. Общественный транспорт напрямую до места назначения не ходит.

2
Идём в цирк на "Империю хищников"

Цирк "Шапито" с европейским куполом с начала октября работает у ТРЦ "Галактика".

Организаторы пишут, что в программе и выступление "Трансформация", и непростые гимнастические трюки, и даже номера с животными для самых маленьких – будут обезьянки, пони, медведи на мопеде.

В субботу, 9 октября, зрителей ждут в 13:00, а в воскресенье представление дадут в 12 часов дня.

Цена билета от 600 до 1500 рублей в зависимости от места.

3
Джаз-трио Ивана Фармаковского

Для истинных ценителей классической джазовой музыки в филармонии Алтайского края выступит Иван Фармаковский, пианист. Его музыку сравнивают с работами художника Василия Кандинского.

Иван Фармаковский – автор трёх альбомов, два из них записаны в Нью-Йорке с американскими джазовыми музыкантами.

Гостей ждут на концерт в субботу в 19:00. Билеты можно купить от 350 рублей.

4
Куда сходить с детьми

Семейка Аддамс: горящий тур

Та самая семейка, в которой каждому пожелают как можно скорее быть проклятым, повеселит барнаульцев в эти выходные.

По сюжету Аддамс планируют самый жуткий отпуск. Все члены семьи – Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер – садятся в семейный походный катафалк и отправляются навстречу новым приключениям и друзьям. Именно эта поездка сплотит семью буквально намертво!

Сеансы пройдут в кинотеатрах "Пионер" и "Формула" днём на этих выходных.

Фильм "Семья года"

Ещё один фильм для семейного просмотра расскажет о семье Рахматуллиных, которые увязли в долгах, кредитах. Но это не помешало им отправиться на конкурс "Семья года". Более  того, этот конкурс – единственный шанс спастись от финансового краха.

Посмотреть эту киноленту можно в кинотеатре "Премьера" в 14:10 и в 18:05.

Современная сказка в кукольном театре (3+)

В театре кукол "Сказка" пройдёт спектакль режиссёра Дмитрия Вихрецкого "Волк и семеро козлят". Это не просто переписанная сказка про волка и козлят родом из нашего детства. Это вполне современная история. В интерпретации режиссёра мама – артистка и пропадает на репетициях. Поэтому её семеро козлят легко становятся добычей для голодного волка.

Единственная трудность для злодея – подделать её неповторимое сопрано, чтобы козлята, услышав мамин голос, без опаски открыли дверь. Но даже если это удастся сделать, у волка всё равно не будет шансов пообедать, ведь на выручку к козлятам всегда готовы прийти верные друзья.

Маленьким зрителям предлагают насладиться интересной музыкой, а также понаблюдать за настоящей ковбойской дуэлью. А в конце их ждёт, конечно же, happy end.

Длится постановка час. Покажут спектакль в воскресенье в 11:00, 13:00 и в 15:00. Билеты от 250 до 350 рублей.

5
Идем в театр

"Любовь и голуби" в Музыкальном театре (12+)

Посмотреть постановку можно в субботу в 17:00.

Знакомая нам всем история героев пьесы "Любовь и голуби" достойна называться классикой. Произойти она могла бы в любое время и в любом месте. Язык пьесы незамысловат и понятен каждому. Авторы постановки постарались донести всё просто, показать на сцене соседей и друзей самих зрителей.

В пьесе есть фрагменты, которые не вошли в фильм, так что не всё так предсказуемо, как кажется поначалу. Музыку писали специально для спектакля. В этой постановке заняты ведущие артисты театра, играет оркестр. Зрителей ждёт даже красочный балет.

Феминистки? Нет – "Время женщин" (16+)

Грустную историю о женской судьбе покажут в драматическом театре. Это реалистичная драма не только женщины, но и мужчины. Он просто не успел впустить в свою жизнь любовь, а она через годы пронесла любовь, длившуюся несколько дней. И одна воспитывала ребёнка. А ещё это драма о девочке, которую полюбили и воспитали чужие по крови люди.

Спектакль пройдёт в субботу в 17:30.

Исторический спектакль "Ползунов" в Музкомедии (12+)

Спектакль перенесёт вас в XVIII век. В истории России это жестокое, даже беспощадное время, но одновременно это и век просвещения, технического прогресса.

В основе сюжета мюзикла лежит история жизни великого русского изобретателя – Ивана Ивановича Ползунова.

В театре обещают: вы станете свидетелями великих страстей и интриг, истины человеческих отношений, в которых возможно всё: любовь и ненависть, зависть и преклонение, самопожертвование и подлинное благородство.

Для этой постановки Евгения Терехина из Красноярска написала музыку. Автор либретто – Евгений Вильтовский (Москва). Автор идеи и режиссёр-постановщик – Константин Яковлев.

Спектакль пройдёт в воскресенье, начало в 17:00.

"И разыгрались же кони в поле" (16+)

Спектакль по творчеству известного писателя, нашего земляка, В.М. Шукшина, покажут в драматическом театре в субботу.

Рассказы В.М. Шукшина, на первый взгляд, просты и незатейливы: это истории об обычных людях, которых можно встретить и в столичном городе, и в российской глубинке.

На самом деле каждый герой Василия Макаровича – это целый мир, со своими радостями и болями, с собственным представлением о справедливости и гармонии, которое зачастую совсем не совпадает с общепринятыми нормами и правилами. Попадая в разные жизненные ситуации, герои часто принимают нестандартные решения, совершают странные, кажущиеся нелепыми, парадоксальные поступки. Иногда эти поступки вызывают смех, иногда удивляют, восхищают, вызывают сострадание.

Как говорят авторы постановки, спектакль по рассказам Шукшина – это размышление над нами же самими и попытка осознать себя в контексте истории народа.

Начало спектакля  в 17:30.

6
Звериный стиль скифов в лекции

Очередная лекция научного сотрудника АлтГУ состоится в это воскресенье. На этот раз выступит Галина Батюк.

Выставка "Золото донских степей" продолжается, как продолжают и алтайские учёные погружать нас в мир скифов и наших далёких предков.

Историк искусства Галина Батюк расскажет о скифском зверином стиле.

Лекции проходят бесплатно и рассчитаны на аудиторию 14+. Записаться на выступление можно по ссылке.  Начало в 15:00.


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