Джаз-трио, горящий тур семейки Аддамс и зимовка с первыми лебедями. Как провести выходные

Лебединая зимовка

В этом году лебеди на зимовку в Алтайский край прилетели раньше, чем в прежние годы. Обычно их замечают на озере Светлом ближе к ноябрю. Но, как говорят орнитологи, эти умные птицы ориентируются на погоду, а не на календарь.

Место зимовки лебедей на Алтае уникальное – оно единственное в России, где в таком количестве прекрасные птицы остаются на зиму. Сейчас рядом с озером оборудованы смотровые площадки, с которых можно сделать красивые фотографии.

По запросу для вас даже проведут экскурсию: расскажут о жизни птиц на лебедином озере Светлое, их зимовке.

Зимовка интересна не только грациозными пернатыми и красотой парящей воды. На территории заказника просто приятно гулять и полезно дышать свежим воздухом. К тому же сейчас ещё не так холодно для длинных прогулок, как зимой.

На территории заказника "Лебединый" каждый год зимует более 600 птиц. Покидают тёплое озеро птицы в начале марта.

Как добраться

Заказник расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни. А само лебединое озеро – в Советском районе Алтайского края, посёлок Урожайный. Подъезд к озеру оборудован указателями, так что вы точно не заблудитесь. Удобнее всего приезжать на машине. Общественный транспорт напрямую до места назначения не ходит.