0°С и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 31 октября

На дорогах в регионе будет напряженно из-за гололеда

31 октября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Снегопады продолжатся в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит 0...+5 градусов, местами по юго-востоку до +10. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, возможны гололедные явления.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, возможны гололедные явления.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.