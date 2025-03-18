110 специалистов барнаульского водоканала получили награды за профессионализм и заслуги
Признание от городских и краевых властей сотрудники получили в честь Дня работника ЖКХ
18 марта 2025, 16:45, ИА Амител erid: 2W5zFGCFmep
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России традиционно отмечают в третье воскресенье марта. В преддверии праздника в Барнауле чествовали тех, кто ежедневно трудится, обеспечивая город водой.
Работников барнаульского водоканала отметили за заслуги наградами от Алтайского краевого Законодательного собрания, правительства региона, Минстроя Алтайского края, администрации Барнаула, Барнаульской гордумы, а также краевой организации профсоюза жизнеобеспечения и группы компаний "Росводоканал".
"В этом году 110 специалистов предприятия получили награды за добросовестный труд и профессиональные достижения. Я горжусь такой сильной командой", – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.И подчеркнул, что для многих водоканал за долгие годы стал большим, чем просто работой. Каждая награда – результат преданности делу, непрерывного самосовершенствования и ежедневного труда. Специалисты вкладывают душу, постоянно учатся, ищут новые решения и берут на себя полную ответственность за качество предоставляемых услуг.
За высокий профессионализм благодарственное письмо Алтайского краевого Заксобрания в этом году получили слесарь аварийно-восстановительных работ Алексей Адышев, слесарь-ремонтник Николай Баранник, инженер-химик Марина Новодранова.
Почетными грамотами правительства Алтайского края удостоили водителя Игоря Копылова, электромонтера Александра Марченко, директора по персоналу Елену Кулешову и специалиста отдела по работе с населением Наталью Корешкову.
Наталья Корешкова рассказала, что ее история в водоканале началась 22 года назад с должности контролера по работе с населением частного сектора. За эти годы ей довелось пройти большой профессиональный путь: и доставлять квитанции, и работать с задолженностями абонентов, и заниматься приемом в эксплуатацию и снятием контрольных показаний по приборам учета воды. Каждый этап приносил новый опыт и знания, которые пригодились в дальнейшей работе. А сейчас на предприятии трудятся ее дочь и зять, так что это уже семейная профессия.
Игорь Доровских, один из самых опытных сотрудников предприятия, получил почетную грамоту ГК "Росводоканал". Он работает в водоканале уже более 35 лет и прошел путь от слесаря до начальника цеха по эксплуатации водопроводных сетей. Игорь поделился, что больше всего в работе ценит результат, когда после совместных с коллегами усилий удается найти решение сложной задачи.
"Росводоканал Барнаул" – одно из крупнейших предприятий города, на котором трудится почти тысяча человек.
ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
17:21:11 18-03-2025
С праздником дорогие водопроводчики!!!
19:39:28 18-03-2025
Да, праздник замечательный, сотрудники замечательные! Особенно в свете последней зимы и наступившей весны: аварии на водопроводе каждый день да через день!