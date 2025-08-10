121 украинский беспилотник сбили над регионами России минувшей ночью

Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем

10 августа 2025, 13:20, ИА Амител

Трофейный БПЛА Украины / Фото: amic.ru

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 121 беспилотник украинских войск над территорией РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем – 29. Еще 15 беспилотников ликвидировали над Республикой Крым, 13 – над Брянской областью, девять – над Воронежской, по восемь – над Саратовской областью и Ставропольским краем.

Семь беспилотников ликвидировали над Калужской областью, шесть дронов сбили над Тульской областью, еще пять – над Ростовской областью. Кроме того, два БПЛА уничтожили над Азовским морем и по одному – над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что человек погиб в результате падения украинского беспилотника во дворе жилого дома в Саратове. На нескольких этажах выбило стекла, получил повреждения фасад здания. Кроме того, загорелось несколько припаркованных автомобилей.