Последствий не будет — пока. Как маркетплейсы борются с дроблением бизнеса

С начала года площадки совместно с ФНС начали присылать селлерам предупреждения

23 июня 2025, 14:20, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

В России пытаются пресечь дробление бизнеса в среде селлеров. В рамках совместного эксперимента с налоговой службой с начала года маркетплейсы стали рассылать продавцам предупреждающие уведомления. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, чем это грозит предпринимателям.

Случаи дробления бизнеса на маркетплейсах есть, подтверждает Ольга Гущина, барнаульский эксперт по онлайн-торговле. Она предположила, что движет селлерами, которые идут на риск.

"Происходит это чаще всего из-за ухода от лимитов ОСН, селлеры уходят от снижения налоговой нагрузки и стараются обойти ограничения маркетплейсов, потому что мы все знаем, что на маркетплейсах продано – не значит заработано. Но ситуация, конечно, активно обсуждается сейчас с селлерами, потому что с начала года появился вот этот совместный проект. Если поступило такое уведомление, лучше оперативно подготовить документы, которые бы подтверждали самостоятельность каждого бизнеса", – пояснила она.

Тех, кто получил уведомление "У вас есть признаки дробления бизнеса", просят в течение десяти рабочих дней передать пояснения в налоговую через электронные торговые площадки и уточнить декларации. Как формируют список заподозренных в дроблении селлеров, объяснила основательница учебного центра Biznesinalogi (Бизнес и налоги) Евгения Мемрук:

"Сейчас в рамках пилотного проекта именно Федеральная налоговая служба дает маркетплейсам информацию о возможном применении схем дробления. Но и сам маркетплейс тоже может выявлять потенциально такие схемы – например, если есть несколько юридических лиц или ИП, которые торгуют одинаковым товаром, у них сходятся скидки, их завозят на один и тот же склад – такие признаки могут говорить о том, что есть дробление".

Если дробление докажут, инспекция пересчитает налоги – скорее всего, доначислит НДС и налог на прибыль, придется заплатить штрафы и пени. Как объясняют юристы, если проигнорировать сообщение, прямых юридических последствий не будет. Но впоследствии это может привести к налоговому спору, а маркетплейс, теоретически, способен заблокировать аккаунт.