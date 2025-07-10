17-летняя девушка, пропавшая в Заринске, могла уйти из дома из-за конфликта с родителями

По одной из версий, она могла уехать из Алтайского края

10 июля 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края

3 июля в Заринске пропала 17-летняя Карина Аношкина. Девушка, которую ищут уже неделю, могла уйти из дома после ссоры с родителями и уехать из Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, разногласия могли возникнуть из-за участия подростка в неформальном объединении. Известно, что ранее в семье уже был конфликт, который получил правовое оформление. Он завершился примирением сторон в суде.

Уполномоченные службы уже выяснили все места потенциального нахождения девушки. По одной из версий, она покинула регион.

По факту безвестного исчезновения школьницы завели розыскное дело. Сейчас ее ищут.

Позже стало известно, что в соцсетях пропавшая девушка разместила видеоролик. Со слов несовершеннолетней, она находится в безопасности. При этом подросток пояснила, что не хочет возвращаться к родителям.