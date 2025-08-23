18-летняя девушка пропала в алтайском селе
Волонтерам требуется помощь добровольцев
23 августа 2025, 18:30, ИА Амител
Источник: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края
18-летняя девушка пропала в селе Троицком Алтайского края. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "ЛизаАлерт".
Суханова Валерия Алексеевна исчезла 22 августа – с тех пор ее местонахождение неизвестно. Рост 165 см, среднего телосложения, светлые окрашенные волосы, глаза зеленые. Была одета в черный жилет, черную водолазку, черные джинсы и белые кроссовки. С собой может быть черная сумка.
Волонтеры просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Поисковикам нужна помощь добровольцев.
