18-летняя девушка пропала в алтайском селе

Волонтерам требуется помощь добровольцев

23 августа 2025, 18:30, ИА Амител

Источник: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края

18-летняя девушка пропала в селе Троицком Алтайского края. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "ЛизаАлерт". 

Суханова Валерия Алексеевна исчезла 22 августа – с тех пор ее местонахождение неизвестно. Рост 165 см, среднего телосложения, светлые окрашенные волосы, глаза зеленые. Была одета в черный жилет, черную водолазку, черные джинсы и белые кроссовки. С собой может быть черная сумка. 

Волонтеры просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Поисковикам нужна помощь добровольцев.

Алтайский край пропал человек

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

23:30:57 24-08-2025

изнасилована и убита 37 летним уродом оттуда же

  1 Нравится
Ответить
