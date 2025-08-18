Турист загадочно пропал в районе "Дома молочника" на Алтае

На перевале Орой часто бесследно исчезают люди

18 августа 2025, 14:10, ИА Амител

"Дом молочника" в Республике Алтай / Фото: "Яндекс Карты" / Дмитрий

В Республике Алтай в субботу, 16 августа, пропал 72-летний турист на перевале Орой в Кош-Агачском районе, сообщает Telegram-канал Shot.

«Трое туристов самостоятельно пошли в горы и предварительно не зарегистрировались. Отправились на перевал Орой, который считается опасным из-за резких перепадов высот и крутых поворотов. Вернулись из похода только двое», – говорится в сообщении.

Мужчина отделился от группы и ушел вперед к "Дому молочника", где можно отдохнуть, после чего связь с ним оборвалась.

Как уточнили в республиканском МЧС, спасатели обследовали больше 20 километров предполагаемого маршрута мужчины, но никаких следов не обнаружили. Поиски продолжаются.

Отмечается, что на перевале часто загадочно исчезают туристы. Так, в 2024 году бесследно пропал 24-летний турист из Новосибирска, нашли только его палатку.