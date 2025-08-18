НОВОСТИПроисшествия

Турист загадочно пропал в районе "Дома молочника" на Алтае

На перевале Орой часто бесследно исчезают люди

18 августа 2025, 14:10, ИА Амител

"Дом молочника" в Республике Алтай / Фото: "Яндекс Карты" / Дмитрий
В Республике Алтай в субботу, 16 августа, пропал 72-летний турист на перевале Орой в Кош-Агачском районе, сообщает Telegram-канал Shot.

«Трое туристов самостоятельно пошли в горы и предварительно не зарегистрировались. Отправились на перевал Орой, который считается опасным из-за резких перепадов высот и крутых поворотов. Вернулись из похода только двое», – говорится в сообщении.

Мужчина отделился от группы и ушел вперед к "Дому молочника", где можно отдохнуть, после чего связь с ним оборвалась. 

Как уточнили в республиканском МЧС, спасатели обследовали больше 20 километров предполагаемого маршрута мужчины, но никаких следов не обнаружили. Поиски продолжаются.

Отмечается, что на перевале часто загадочно исчезают туристы. Так, в 2024 году бесследно пропал 24-летний турист из Новосибирска, нашли только его палатку.

пропал человек Республика Алтай

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:33:37 18-08-2025

72 - летний турист?????

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:45 18-08-2025

Гость (14:33:37 18-08-2025) 72 - летний турист????? ... Президенту почти 72.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:14 18-08-2025

Гость (15:22:45 18-08-2025) Президенту почти 72.... Турист

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:42 18-08-2025

Гость (15:22:45 18-08-2025) Президенту почти 72.... Какому? Путину 72 есть. Трампу 79.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:56 18-08-2025

Гость (15:22:45 18-08-2025) Президенту почти 72.... И? Всем понятно, что давно пора!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

21:34:01 18-08-2025

Гость (15:59:56 18-08-2025) И? Всем понятно, что давно пора!... Точно!!!! Пора.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:52 18-08-2025

Потапыч ,наверно, там хозяин, может прикопать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:12:08 18-08-2025

Шамбалу нашёл. Вот сразу за "Домом молочника" - и направо. Там она, Шамбала.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:58 23-08-2025

Кхм... (20:12:08 18-08-2025) Шамбалу нашёл. Вот сразу за "Домом молочника" - и направо. Т... Пиво там. Пиво

  1 Нравится
Ответить
