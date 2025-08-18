Турист загадочно пропал в районе "Дома молочника" на Алтае
На перевале Орой часто бесследно исчезают люди
18 августа 2025, 14:10, ИА Амител
В Республике Алтай в субботу, 16 августа, пропал 72-летний турист на перевале Орой в Кош-Агачском районе, сообщает Telegram-канал Shot.
«Трое туристов самостоятельно пошли в горы и предварительно не зарегистрировались. Отправились на перевал Орой, который считается опасным из-за резких перепадов высот и крутых поворотов. Вернулись из похода только двое», – говорится в сообщении.
Мужчина отделился от группы и ушел вперед к "Дому молочника", где можно отдохнуть, после чего связь с ним оборвалась.
Как уточнили в республиканском МЧС, спасатели обследовали больше 20 километров предполагаемого маршрута мужчины, но никаких следов не обнаружили. Поиски продолжаются.
Отмечается, что на перевале часто загадочно исчезают туристы. Так, в 2024 году бесследно пропал 24-летний турист из Новосибирска, нашли только его палатку.
14:33:37 18-08-2025
72 - летний турист?????
15:22:45 18-08-2025
Гость (14:33:37 18-08-2025) 72 - летний турист????? ... Президенту почти 72.
15:28:14 18-08-2025
Гость (15:22:45 18-08-2025) Президенту почти 72.... Турист
15:53:42 18-08-2025
Гость (15:22:45 18-08-2025) Президенту почти 72.... Какому? Путину 72 есть. Трампу 79.
15:59:56 18-08-2025
Гость (15:22:45 18-08-2025) Президенту почти 72.... И? Всем понятно, что давно пора!
21:34:01 18-08-2025
Гость (15:59:56 18-08-2025) И? Всем понятно, что давно пора!... Точно!!!! Пора.
15:20:52 18-08-2025
Потапыч ,наверно, там хозяин, может прикопать.
20:12:08 18-08-2025
Шамбалу нашёл. Вот сразу за "Домом молочника" - и направо. Там она, Шамбала.
19:52:58 23-08-2025
Кхм... (20:12:08 18-08-2025) Шамбалу нашёл. Вот сразу за "Домом молочника" - и направо. Т... Пиво там. Пиво