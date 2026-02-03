Ученые предупредили россиян о "черных лебедях" на Солнце до конца недели

Текущие процессы носят крайне нестабильный характер

03 февраля 2026, 21:34, ИА Амител

"Черный лебедь" на Солнце / Фото: XRAS

С сегодняшнего дня и до 6 февраля Земля находится в зоне воздействия активного солнечного центра, который всего за сутки увеличил свою площадь на 50%. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии XRAS.

По данным ученых, Солнце обновило собственный рекорд по количеству мощных вспышек классов M и X. По московскому времени зафиксировано 18 таких событий, по всемирному — 19. В обоих случаях это второй по уровню активности показатель за последнее десятилетие.

В лаборатории отмечают, что текущие процессы на Солнце носят крайне нестабильный характер и не поддаются точному прогнозированию.

«Солнечная опера, драма, трагедия или комедия начала февраля вступает в кульминационную фазу. Такие события — это черные лебеди, и они не прогнозируются», — заявили специалисты XRAS.

Ученые продолжают наблюдение за развитием солнечной активности и уточняют возможное влияние происходящих процессов на околоземное пространство.