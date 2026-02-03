НОВОСТИОбщество

Ученые предупредили россиян о "черных лебедях" на Солнце до конца недели

Текущие процессы носят крайне нестабильный характер

03 февраля 2026, 21:34, ИА Амител

"Черный лебедь" на Солнце / Фото: XRAS
"Черный лебедь" на Солнце / Фото: XRAS

С сегодняшнего дня и до 6 февраля Земля находится в зоне воздействия активного солнечного центра, который всего за сутки увеличил свою площадь на 50%. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии XRAS.

По данным ученых, Солнце обновило собственный рекорд по количеству мощных вспышек классов M и X. По московскому времени зафиксировано 18 таких событий, по всемирному — 19. В обоих случаях это второй по уровню активности показатель за последнее десятилетие.

В лаборатории отмечают, что текущие процессы на Солнце носят крайне нестабильный характер и не поддаются точному прогнозированию.

«Солнечная опера, драма, трагедия или комедия начала февраля вступает в кульминационную фазу. Такие события — это черные лебеди, и они не прогнозируются», — заявили специалисты XRAS.

Ученые продолжают наблюдение за развитием солнечной активности и уточняют возможное влияние происходящих процессов на околоземное пространство.

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Эксперты рассказали о последствиях одной из самых мощных магнитных бурь XXI века

Она началась в январе 2026 года из-за большого выброса солнечной плазмы
НОВОСТИПроисшествия

магнитные бури Россия космос Солнце

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

01:17:19 04-02-2026

Хоть бы долбануло да снесло все старлинки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:19 04-02-2026

Гость (01:17:19 04-02-2026) Хоть бы долбануло да снесло все старлинки. ...
Ну да, мозги же вам уже все вынесло.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:51 04-02-2026

Гость (10:23:19 04-02-2026) Ну да, мозги же вам уже все вынесло.... А вас устраивает что Старлинк обепечивает связь украинским военным, что он на дронах, которые летят в РФ? Вы либо засланный казачок, либо дурачок.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:24 04-02-2026

Гость (17:04:51 04-02-2026) А вас устраивает что Старлинк обепечивает связь украинским в... Одно другому не мешает...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:57 04-02-2026

Насмешили.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров