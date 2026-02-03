"Джеффри Эпштейн лично писал омским студенткам, предлагая работу"

Об этом стало известно из опубликованных файлов

03 февраля 2026, 16:40, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Министерство юстиции США рассекретило приблизительно 3 млн страниц документации, относящейся к уголовному разбирательству в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, американца, обвиняемого в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних, а также в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщает "Омск-информ".

В обнародованных материалах были обнаружены упоминания об Омске. В частности, в документе 2012 года появляется местная жительница, которая в разговоре с ассистенткой Эпштейна, Лесли Грофф, сообщает о недавнем визите к родственникам в Омск и планах по возвращению в Нью-Йорк.

В другой переписке, осуществлявшейся с декабря 2016 по январь 2017 года, Эпштейн общается с девушкой из Омска. Ее имя не разглашается, но из контекста сообщений следует, что она была студенткой и проживала в общежитии.

В переписке Эпштейн просил девушку присылать ему фотографии города, чтобы составить о нем представление. Кроме того, в одном из сообщений омичка задает миллиардеру вопрос о предложенной ей работе.

