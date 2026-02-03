Джеффри Эпштейн лично писал омским студенткам, предлагая работу
Об этом стало известно из опубликованных файлов
03 февраля 2026, 16:40, ИА Амител
Министерство юстиции США рассекретило приблизительно 3 млн страниц документации, относящейся к уголовному разбирательству в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, американца, обвиняемого в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних, а также в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщает "Омск-информ".
В обнародованных материалах были обнаружены упоминания об Омске. В частности, в документе 2012 года появляется местная жительница, которая в разговоре с ассистенткой Эпштейна, Лесли Грофф, сообщает о недавнем визите к родственникам в Омск и планах по возвращению в Нью-Йорк.
В другой переписке, осуществлявшейся с декабря 2016 по январь 2017 года, Эпштейн общается с девушкой из Омска. Ее имя не разглашается, но из контекста сообщений следует, что она была студенткой и проживала в общежитии.
В переписке Эпштейн просил девушку присылать ему фотографии города, чтобы составить о нем представление. Кроме того, в одном из сообщений омичка задает миллиардеру вопрос о предложенной ей работе.
16:44:52 03-02-2026
Так и говорил - Я Епштейн, приезжай с Трампом познакомлю :)
17:41:08 03-02-2026
Олег (16:44:52 03-02-2026) Так и говорил - Я Епштейн, приезжай с Трампом познакомлю :)... Что-то вспомнилась Бутина, её присутствие на инаугурации Трампа
16:59:40 03-02-2026
"Джеффри Эпштейн лично писал омским студенткам, предлагая работу"
Звучит как старая разводка - "Я продюсер, снимаю кино..."
Что он писал девушке из Омска ?!
- Йа амэриканский продуссер. И прэдлагаю Вам снияться в мойом филмэ
23:41:44 03-02-2026
Шинник (16:59:40 03-02-2026) "Джеффри Эпштейн лично писал омским студенткам, предлагая ра... Причем писал на чистом омском языке.
17:04:16 03-02-2026
ПС.
А вообще, просто так Эпштейн не станет писать неизвестной в другой стране...
Явно были какие-то "наводки", или дэвушка где-то "засветилась"...
17:39:05 03-02-2026
"В переписке Эпштейн просил девушку присылать ему фотографии города, чтобы составить о нем представление".
Когда устал от бабла, наркотиков, президентов, кронпринцесс, моделей и решил посмотреть на Омск ХД