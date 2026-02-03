Джефри Эпштейн платил телохранителю из России за молчание

На первом суде преступник обвинялся в сутенерстве, а его охранник заявил, что "ничего не видел"

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

В опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружилось еще одно русское имя — бывший боец UFC из Ленинграда Игорь Зиновьев. В середине 2000-х он стал личным телохранителем миллиардера и поселился в пристройке его особняка, где проходили вечеринки с несовершеннолетними, сообщает Shot.

На первом суде в 2008 году, когда Эпштейн обвинялся в организации сутенерства, Зиновьев заявил, что "ничего не видел", что помогло финансисту получить лишь 13 месяцев тюрьмы вместо возможного многолетнего срока.

В благодарность верного охранника "ослепили" — на него был оформлен научный фонд Florida Science Foundation, через который обналичивались миллионы долларов.

Фонд также стал лазейкой для Эпштейна: днем его отпускали "на работу" в офис под присмотром Зиновьева, а вечером возвращали в камеру.

Через десять лет после суда телохранитель дал скандальное интервью, намекнув на связь босса с подростками, но быстро отрекся от своих слов.

Сегодня он живет с семьей в Нью-Джерси и фигурирует в списке свидетелей по делу Эпштейна на одной странице с экс-президентом США Дональдом Трампом.