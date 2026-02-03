НОВОСТИОбщество

Жители Барнаула пожаловались на падение давления воды после аварии на насосной станции

В ведомстве уточнили, что восстановление нормального давления в водопроводных сетях происходит поэтапно

03 февраля 2026, 13:30, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Утром 3 февраля жители Барнаула столкнулись с резким падением давления в системе холодного водоснабжения. Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", причиной стало аварийное отключение электричества на насосной станции второго подъема, обеспечивающей среднюю зону города.

Станция остановилась в 10:25 из-за сбоя в подаче электроэнергии.

К 10:40 проблема с электроснабжением была устранена, после чего оборудование начало постепенно выходить на штатный режим работы.

В ведомстве уточнили, что восстановление нормального давления в водопроводных сетях происходит поэтапно.

Комментарии 5


Гость

13:39:50 03-02-2026

средняя зона барнаула - это где хоть?

  


Гость

14:13:55 03-02-2026

Гость (13:39:50 03-02-2026) средняя зона барнаула - это где хоть?... Тоже интересно. А ещё какие зоны Барнаула бывают? Левая? Слепая? Особая?

  


Гость

14:23:20 03-02-2026

Гость (14:13:55 03-02-2026) Тоже интересно. А ещё какие зоны Барнаула бывают? Левая? Сле... Шинная, Силикатная

  


Гость

13:45:18 03-02-2026

Ага, так вот почему холодная вода на 5 этаже еле-еле бежала.
Район ж/д вокзала.

  


Гость

14:06:40 03-02-2026

Гость (13:45:18 03-02-2026) Ага, так вот почему холодная вода на 5 этаже еле-еле бежала.... Район Ж/д вокзала. 8-й этаж все нормально было.

  

