Жители Барнаула пожаловались на падение давления воды после аварии на насосной станции
В ведомстве уточнили, что восстановление нормального давления в водопроводных сетях происходит поэтапно
03 февраля 2026, 13:30, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Утром 3 февраля жители Барнаула столкнулись с резким падением давления в системе холодного водоснабжения. Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", причиной стало аварийное отключение электричества на насосной станции второго подъема, обеспечивающей среднюю зону города.
Станция остановилась в 10:25 из-за сбоя в подаче электроэнергии.
К 10:40 проблема с электроснабжением была устранена, после чего оборудование начало постепенно выходить на штатный режим работы.
В ведомстве уточнили, что восстановление нормального давления в водопроводных сетях происходит поэтапно.
13:39:50 03-02-2026
средняя зона барнаула - это где хоть?
14:13:55 03-02-2026
Гость (13:39:50 03-02-2026) средняя зона барнаула - это где хоть?... Тоже интересно. А ещё какие зоны Барнаула бывают? Левая? Слепая? Особая?
14:23:20 03-02-2026
Гость (14:13:55 03-02-2026) Тоже интересно. А ещё какие зоны Барнаула бывают? Левая? Сле... Шинная, Силикатная
13:45:18 03-02-2026
Ага, так вот почему холодная вода на 5 этаже еле-еле бежала.
Район ж/д вокзала.
14:06:40 03-02-2026
Гость (13:45:18 03-02-2026) Ага, так вот почему холодная вода на 5 этаже еле-еле бежала.... Район Ж/д вокзала. 8-й этаж все нормально было.