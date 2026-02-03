Для бывшего мэра Ижевска гособвинение потребовало шесть лет колонии

Резонансное дело связано с незаконной передачей муниципальных земельных участков застройщикам

В Нефтекамском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Государственный обвинитель предложил признать экс-мэра виновным и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф свыше 38 млн рублей, пишет Udm-info.

Резонансное дело связано с незаконной передачей муниципальных земельных участков застройщикам. Помимо Бекмеметьева, фигурантами процесса являются бывший прокурор Ижевска Николай Пушин и застройщик Олег Бушмакин, возглавляющий ООО "Специализированный застройщик "Ухтомского один" и являющийся генеральным директором ООО "Ресурс".

На судебных заседаниях, прошедших 28 и 29 января, были заслушаны позиции сторон. Прокурор полностью поддержал обвинение и заявил, что, занимая пост главы города, Бекмеметьев из корыстной и личной заинтересованности использовал свои служебные полномочия, совершив преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 285 УК РФ. Гособвинитель предложил назначить экс-градоначальнику шесть лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Бывшего прокурора Ижевска Николая Пушина прокурор предложил признать пособником экс-мэра и назначить ему три года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления, а также лишить его специального классного чина "старший советник юстиции". В отношении застройщика Олега Бушмакина государственный обвинитель попросил вынести обвинительный приговор за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями и также назначить наказание в виде трех лет лишения свободы.

Кроме того, суд поддержал заявление прокуратуры Башкортостана о взыскании с фигурантов солидарно более 38 млн рублей.

«С Бекмеметьева О.Н., Пушина Н.В. и Бушмакина О.В. суммы в размере 4 447 869 рублей по первому эпизоду, с Бекмеметьева О.Н. — 34 215 297 рублей 65 копеек по второму эпизоду», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Государственный обвинитель также попросил взять Пушина и Бушмакина под стражу прямо в зале суда и направить их в СИЗО, а Бекмеметьева не выпускать из изолятора до вступления приговора в законную силу.

Со стороны защиты адвокаты Биянов П.В., Преображенцова А.А. и Походин Д.В., а также подсудимый Николай Пушин настаивали на невиновности. Они заявили, что никаких преступлений совершено не было, а договор от 25 августа 2021 года между мэрией Ижевска и застройщиком был заключен на законных основаниях и не причинил бюджету города материального ущерба.

Следующее заседание назначено на 5 февраля. В суде должны выступить сам Олег Бекмеметьев, застройщик Олег Бушмакин и адвокат Жидкова Е.Н.