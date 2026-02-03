Незаконно осужденному подростку из Уфы утвердили компенсацию в 900 тысяч рублей
Юноша находился в СИЗО, был направлен на принудительное обследование в психиатрическую больницу, а затем оказался в колонии
03 февраля 2026, 23:34, ИА Амител
Кассационный суд оставил в силе решение о выплате компенсации морального вреда Косте Носыреву из Уфы, который был незаконно осужден в подростковом возрасте. Размер компенсации составит 900 тысяч рублей, сообщила адвокат Носырева Айгуль Лексина, пишет "Медиакорсеть".
Очередной этап судебных разбирательств завершился на этой неделе. Кассационная инстанция рассмотрела жалобу на апелляционное определение и не стала его менять, в результате чего решение о выплате компенсации осталось без изменений.
Дело Кости Носырева связано с уголовным преследованием, которому он подвергся в 15-летнем возрасте. Подростка осудили по статье, предусматривающей уголовную ответственность только с 16 лет. Несмотря на это, он прошел все стадии уголовного процесса.
В ходе расследования и исполнения приговора Носырев находился в СИЗО, был направлен на принудительное обследование в психиатрическую больницу, где провел около месяца, а затем оказался в колонии. Ранее он также заявлял о давлении во время следствия, угрозах длительным сроком лишения свободы и применении к нему физической силы в колонии. Эти обстоятельства легли в основу требований о компенсации морального вреда.
Как пояснила Айгуль Лексина, изначально Кировский районный суд Уфы признал право Носырева на компенсацию и присудил ему 3 млн рублей. Апелляционная инстанция Верховного суда оставила это решение в силе, однако позже Министерство финансов подало кассационную жалобу.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения апелляционная инстанция изменила решение суда первой инстанции и сократила размер компенсации до 900 тысяч рублей. Это решение защита вновь обжаловала, однако кассационный суд оставил его без изменений.
«Кассационный суд оставил в силе апелляционное решение, то есть сумму компенсации 900 тысяч рублей», — отметила Айгуль Лексина.
По ее словам, защита не согласна с таким размером выплаты и рассматривает возможность дальнейшего обжалования, в том числе в Верховном суде России.
00:00:59 04-02-2026
Костя Носырев против Минфина.
Интересно на чью же сторону в итоге встанет суд.
Как бы Костя на зону не уехал
08:27:33 04-02-2026
Гость (00:00:59 04-02-2026) Костя Носырев против Минфина.Интересно на чью же сторону... ... где ему самое место с 15 лет!
09:10:18 04-02-2026
Т.е. виноват, но малолетка? Ему можно было?