В Испании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет

03 февраля 2026, 20:48, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Испания планирует запретить доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 16 лет. О таких намерениях объявил премьер-министр страны Педро Санчес, отметив, что соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров уже на следующей неделе, пишет Baza.

По словам главы правительства, в случае принятия инициативы Испания станет третьей страной в мире, где для несовершеннолетних до 16 лет будут полностью недоступны социальные сети. Санчес также заявил о намерении властей прекратить безнаказанность руководителей цифровых платформ и ввести для них юридическую ответственность за нарушения, совершаемые на подконтрольных им сервисах.

Подобные меры уже были реализованы в ряде государств. Первой страной, которая ввела полный запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет, стала Австралия. Недавно власти Франции приняли решение ограничить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет.

Ранее депутат Госдумы от Алтайского края, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о необходимости ограничить доступ детей к социальным сетям для снижения числа нападений на школы.