В Испании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет
Ранее подобные меры уже были реализованы в ряде государств
03 февраля 2026, 20:48, ИА Амител
Испания планирует запретить доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 16 лет. О таких намерениях объявил премьер-министр страны Педро Санчес, отметив, что соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров уже на следующей неделе, пишет Baza.
По словам главы правительства, в случае принятия инициативы Испания станет третьей страной в мире, где для несовершеннолетних до 16 лет будут полностью недоступны социальные сети. Санчес также заявил о намерении властей прекратить безнаказанность руководителей цифровых платформ и ввести для них юридическую ответственность за нарушения, совершаемые на подконтрольных им сервисах.
Подобные меры уже были реализованы в ряде государств. Первой страной, которая ввела полный запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет, стала Австралия. Недавно власти Франции приняли решение ограничить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет.
Ранее депутат Госдумы от Алтайского края, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о необходимости ограничить доступ детей к социальным сетям для снижения числа нападений на школы.
12:27:51 04-02-2026
А каким образом реализован этот запрет? Вход по паспорту или испанский аналог госуслуг? Или просто нужно тыкнуть галочку "Мне уже есть 16 лет"
12:30:10 04-02-2026
Тоталитаризм
15:40:14 04-02-2026
Гость (12:30:10 04-02-2026) Тоталитаризм... Этот...Как его?... Волюнтаризм (с).