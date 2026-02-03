Российские ученые разрабатывают метод лечения рака без химиотерапии

Прогресс в области медицины позволяет увеличивать продолжительность жизни

Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости рассказал о ряде перспективных медицинских разработок, которые ведутся российскими учеными.

По его словам, в отечественной науке наблюдается значительный прогресс в ключевых направлениях лечения тяжелых заболеваний. Особое внимание глава РАН уделил достижениям в онкологии.

«Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии», — отметил Красников.

Помимо онкологических исследований, российские специалисты добились существенных успехов в разработке препаратов для терапии аутоиммунных заболеваний. В частности, уже создан отечественный препарат для лечения болезни Бехтерева.

Его уникальность заключается в применении инновационного подхода, который в перспективе может быть использован для создания лекарств против других аутоиммунных патологий.

«Прогресс в области медицины позволяет увеличивать продолжительность жизни и, самое главное, вести людям активный образ жизни в более возрастном периоде», — резюмировал президент РАН.

Геннадий Красников подчеркнул, что подобные научные прорывы не только повышают эффективность медицинской помощи, но и оказывают существенное влияние на качество жизни пациентов.

Ранее сообщалось, что в России утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на онкозаболевания. Требования призваны повысить доступность диагностики и обеспечить непрерывность медицинского сопровождения пациентов.