Движение по Старому мосту в Барнауле закроют в ночь на 5 февраля

Ограничение связано с плановыми работами по уборке снега

04 февраля 2026, 09:22, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru

В ночь на четверг, 5 февраля, в Барнауле будет полностью прекращено движение по автомобильной части Старого моста через Обь. Ограничение продлится с 01:00 до 04:00 по местному времени и затронет все виды транспорта.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Алтай", трехчасовой перерыв необходим для проведения работ по нормативному содержанию дороги: уборки и вывоза снега.

Узкая конструкция моста — ширина проезжей части составляет всего 6 метров при наличии ограничивающих металлических ферм — не позволяет проводить эти операции в условиях обычного транспортного потока.

Работы специально запланированы на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. На месте будут дежурить экипажи ДПС.