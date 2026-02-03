Шесть жителей Алтайского края получили автомобили после травм на производстве

Каждое авто индивидуально дооборудовано с учетом физических возможностей и конкретных потребностей владельца

03 февраля 2026, 11:53, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото из архива amic.ru

Шести жителям Алтайского края, пострадавшим на производстве и получившим травмы или профессиональные заболевания, вручили новые специализированные автомобили. Транспортные средства предоставлены региональным Отделением Социального фонда России в рамках программы реабилитации.

Автомобили получили жители Новоалтайска, а также Краснощековского, Павловского и Третьяковского районов. Для большинства из них это уже вторая машина — предыдущая отслужила положенные семь лет. Каждое авто индивидуально дооборудовано с учетом физических возможностей и конкретных потребностей владельца.

Управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова подчеркнула, что обеспечение транспортом — важная часть системной работы по социальной реабилитации пострадавших на производстве.

Один из получателей, Александр Х. из Новоалтайска, поделился впечатлениями. Автомобиль с кондиционером позволяет ему самостоятельно решать повседневные задачи — ездить в магазин, посещать врача и не зависеть от чужой помощи.

Отметим, что основанием для получения авто является заключение медико‑социальной экспертизы. Владелец обязан поставить машину на учет в ГИБДД и использовать ее не менее семи лет без права продажи.

При нарушении условий договора автомобиль необходимо вернуть в СФР. При этом на период эксплуатации предусмотрены меры поддержки. Например, компенсация части расходов на топливо, техобслуживание и ОСАГО, а также один капитальный ремонт за счет фонда.

