Прямые электрички между Россией и Белоруссией запустят в 2026 году
На первом этапе поезда будут ездить из Смоленска в Витебск
03 февраля 2026, 14:35, ИА Амител
В апреле текущего года ожидается запуск первых электричек, следующих без пересадок между Россией и Белоруссией, сообщает министр транспорта Андрей Никитин. В настоящее время пассажиры, пересекающие границу, вынуждены делать пересадку, меняя поезда.
Специальная инициатива Союзного государства направлена на организацию прямого железнодорожного сообщения. Первоначально электрички свяжут Смоленск с Витебском и Оршей.
В перспективе планируется открытие прямых маршрутов, соединяющих Великие Луки с Полоцком и Витебском, а также Брянск с Гомелем. По прогнозам Министерства транспорта, новые железнодорожные линии привлекут более ста тысяч пассажиров за несколько лет, значительно упростив и ускорив междугородние поездки.
15:00:17 03-02-2026
В Павлодар из Барнаул сделали бы прямые электрички
15:39:23 03-02-2026
ЛохНесс (15:00:17 03-02-2026) В Павлодар из Барнаул сделали бы прямые электрички... Для этого электросеть нужна. да и зачем нам в Павлодар?
До Бийска -тема.
15:47:40 03-02-2026
Гость (15:39:23 03-02-2026) Для этого электросеть нужна. да и зачем нам в Павлодар?Д... А это не нам. Это таджикистонцам. Скорее всего им так удобнее до родины добираться. Там даже по писанине акцент проскальзывает "В Павлодар из Барнаул"...
15:27:31 03-02-2026
Здорово, но когда запустят прямую электричку Барнаул-Новосибирск!!?
16:00:18 03-02-2026
Гость (15:27:31 03-02-2026) Здорово, но когда запустят прямую электричку Барнаул-Новосиб... Никогда. Ибо Сименс все, а импортозамещенный Финист... кхе-кхе. Ломается. По крайней мере, в Свердловсокой области их поубирали.