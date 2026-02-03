Прямые электрички между Россией и Белоруссией запустят в 2026 году

На первом этапе поезда будут ездить из Смоленска в Витебск

03 февраля 2026, 14:35, ИА Амител

В апреле текущего года ожидается запуск первых электричек, следующих без пересадок между Россией и Белоруссией, сообщает министр транспорта Андрей Никитин. В настоящее время пассажиры, пересекающие границу, вынуждены делать пересадку, меняя поезда.

Специальная инициатива Союзного государства направлена на организацию прямого железнодорожного сообщения. Первоначально электрички свяжут Смоленск с Витебском и Оршей.

В перспективе планируется открытие прямых маршрутов, соединяющих Великие Луки с Полоцком и Витебском, а также Брянск с Гомелем. По прогнозам Министерства транспорта, новые железнодорожные линии привлекут более ста тысяч пассажиров за несколько лет, значительно упростив и ускорив междугородние поездки.