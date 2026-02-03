НОВОСТИПолитика

Прямые электрички между Россией и Белоруссией запустят в 2026 году

На первом этапе поезда будут ездить из Смоленска в Витебск

03 февраля 2026, 14:35, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

В апреле текущего года ожидается запуск первых электричек, следующих без пересадок между Россией и Белоруссией, сообщает министр транспорта Андрей Никитин. В настоящее время пассажиры, пересекающие границу, вынуждены делать пересадку, меняя поезда.

Специальная инициатива Союзного государства направлена на организацию прямого железнодорожного сообщения. Первоначально электрички свяжут Смоленск с Витебском и Оршей.

В перспективе планируется открытие прямых маршрутов, соединяющих Великие Луки с Полоцком и Витебском, а также Брянск с Гомелем. По прогнозам Министерства транспорта, новые железнодорожные линии привлекут более ста тысяч пассажиров за несколько лет, значительно упростив и ускорив междугородние поездки.

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пассажиропоток пригородных поездов в праздники на Алтае достиг 222 тысяч человек

Самым загруженным днем по объемам перевозок в конце года стало 27 декабря
Комментарии 5

ЛохНесс

15:00:17 03-02-2026

В Павлодар из Барнаул сделали бы прямые электрички

Гость

15:39:23 03-02-2026

ЛохНесс (15:00:17 03-02-2026) В Павлодар из Барнаул сделали бы прямые электрички... Для этого электросеть нужна. да и зачем нам в Павлодар?
До Бийска -тема.

Гость

15:47:40 03-02-2026

Гость (15:39:23 03-02-2026) Для этого электросеть нужна. да и зачем нам в Павлодар?Д... А это не нам. Это таджикистонцам. Скорее всего им так удобнее до родины добираться. Там даже по писанине акцент проскальзывает "В Павлодар из Барнаул"...

Гость

15:27:31 03-02-2026

Здорово, но когда запустят прямую электричку Барнаул-Новосибирск!!?

Гость

16:00:18 03-02-2026

Гость (15:27:31 03-02-2026) Здорово, но когда запустят прямую электричку Барнаул-Новосиб... Никогда. Ибо Сименс все, а импортозамещенный Финист... кхе-кхе. Ломается. По крайней мере, в Свердловсокой области их поубирали.

