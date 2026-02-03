Автошколы Новосибирска с 1 марта будут работать по новым правилам

Госавтоинспекция планирует отказаться от практики свободного распространения экзаменационных билетов

03 февраля 2026, 20:14, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 марта 2026 года в автошколах Новосибирска изменится порядок обучения будущих водителей. Нововведения связаны с вступлением в силу приказа Минпросвещения России № 505 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий". Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос издания "Om1 Новосибирск".

Документ вносит изменения в учебный процесс подготовки водителей транспортных средств. В ведомстве уточнили, что новые программы будут применяться ко всем автошколам, осуществляющим профессиональное обучение по соответствующим категориям и подкатегориям.

При этом в региональном главке МВД отметили, что за последние пять лет в Новосибирской области не фиксировалось устойчивой тенденции к росту или снижению числа граждан, получивших водительские удостоверения. В 2025 году в регионе было выдано 31 818 прав, в 2024-м — 27 585, в 2023-м — 28 700, в 2022-м — 30 268, в 2021-м — 34 992, а в 2020-м — 19 015.

Ранее новосибирский автоинструктор Сергей Воронов в разговоре с "Om1 Новосибирск" сообщил, что в рамках изменений экзаменационная база вопросов будет расширена с 800 до 1000 позиций. Кроме того, Госавтоинспекция планирует отказаться от практики свободного распространения экзаменационных билетов.

По словам эксперта, эти меры направлены на борьбу с механическим заучиванием ответов. Предполагается, что кандидаты в водители должны показывать не запоминание правильных вариантов, а глубокое понимание правил дорожного движения.