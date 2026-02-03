В Сибири семья погибшей в ДТП модели три года не может взыскать компенсацию с осужденного
Суд приговорил виновника к семи годам заключения и обязал выплатить 2,5 млн рублей, но семья девушки до сих пор не получила выплат
03 февраля 2026, 14:47, ИА Амител
В Сибири родственники погибшей 19-летней модели Марии Переладовой продолжают борьбу за компенсацию спустя три года после трагического ДТП. Несмотря на то, что виновник аварии был приговорен к семи годам колонии и суд обязал его выплатить семье девушки 2,5 миллиона рублей, деньги до сих пор не поступили, сообщает "КП-Новосибирск".
«С момента приговора прошло четыре месяца, но виновник до сих пор не выплатил нам ни копейки. Мы даже не знаем, работает ли он в колонии, может ли перечислять часть заработка. Приставы уже получили исполнительный лист, но надежды пока мало. А страховки у авто не было», — рассказала Юлия Переладова, мама погибшей девушки.
Трагедия произошла 6 декабря 2022 года. Мария, работавшая трезвым водителем, приехала за клиентом. По версии следствия, 26-летний Дмитрий, находившийся в состоянии опьянения, сам сел за руль, отстранив девушку и сбил пешехода - 18-летнюю Елену*. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами. Мария Переладова погибла на месте.
«Дмитрий почти месяц был в коме, когда очнулся, нас уверял, что ничего не помнит, хотя из больницы писал друзьям СМС: "У меня ДТП, пассажирка погибла". В течение года уголовное дело заводили и вновь закрывали, менялись следователи. Мы доказывали, что дочка не могла быть за рулем», — делится Юлия Переладова.
Виновный был осужден только в 2025 году, а его апелляция была отклонена. Суд удовлетворил иски потерпевших, но реальных механизмов взыскания с осужденного, у которого в собственности лишь гараж и разбитая машина, пока нет.
«Я надеюсь на справедливость, компенсация нужна и пострадавшей Елене*, она до сих пор проходит лечение», — добавляет мать Марии.
Новосибирский адвокат Михаил Спиридонов пояснил, что даже при отсутствии полиса ОСАГО у виновника потерпевшие имеют право на страховую выплату через Российский союз автостраховщиков (РСА).
«Обычно страховые выплаты составляют до полумиллиона рублей, где 475 тысяч рублей — компенсация вреда жизни и здоровью и 25 тысяч рублей — расходы на погребение. К сожалению, часто приходится ждать вступления в силу приговора. После подачи всех документов выплату могут одобрить и перечислить в течение 20 дней», — отметил юрист.
Имя изменено*
У нас так теперь..
Девчулю конечно жаль, симпатичная и молодая. Но ей в модельном бизнесе денег не хватало, что еще и трезвым водителем подрабатывала? А как же тот момент, что она на чужой машине не могла ездить, потому что в ОСАГО не вписана? Или "вывозила" только тех у кого открытая страховка?
Гость (15:43:18 03-02-2026) Девчулю конечно жаль, симпатичная и молодая. Но ей в модельн... И здесь решают деньги.. живём при капитали ..
Ему не 7 лет надо давать, а семь раз умерщвлять, приводить в сознание и опять умерщвлять, чтобы до мозга костей дошло, тогда наказание будет действенным. Выживет - пусть родственники (и прежде всего папка с мамкой) об этом овоще заботятся. А компенсация в 2,5 млн. за смерть молодой девушки - это смешно, для судьи это год работы. Гуманность и справедливость не одно и тоже. Как хорошо реализация справедливого наказания показана в фильме "Законопослушный гражданин", только концовка фильма нелогична, но это другая страна.