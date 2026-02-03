В Сибири семья погибшей в ДТП модели три года не может взыскать компенсацию с осужденного

Суд приговорил виновника к семи годам заключения и обязал выплатить 2,5 млн рублей, но семья девушки до сих пор не получила выплат

03 февраля 2026, 14:47, ИА Амител

Погибшая Мария Переладова / Фото: "КП-Новосибирск"

В Сибири родственники погибшей 19-летней модели Марии Переладовой продолжают борьбу за компенсацию спустя три года после трагического ДТП. Несмотря на то, что виновник аварии был приговорен к семи годам колонии и суд обязал его выплатить семье девушки 2,5 миллиона рублей, деньги до сих пор не поступили, сообщает "КП-Новосибирск".

«С момента приговора прошло четыре месяца, но виновник до сих пор не выплатил нам ни копейки. Мы даже не знаем, работает ли он в колонии, может ли перечислять часть заработка. Приставы уже получили исполнительный лист, но надежды пока мало. А страховки у авто не было», — рассказала Юлия Переладова, мама погибшей девушки.

Трагедия произошла 6 декабря 2022 года. Мария, работавшая трезвым водителем, приехала за клиентом. По версии следствия, 26-летний Дмитрий, находившийся в состоянии опьянения, сам сел за руль, отстранив девушку и сбил пешехода - 18-летнюю Елену*. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами. Мария Переладова погибла на месте.

«Дмитрий почти месяц был в коме, когда очнулся, нас уверял, что ничего не помнит, хотя из больницы писал друзьям СМС: "У меня ДТП, пассажирка погибла". В течение года уголовное дело заводили и вновь закрывали, менялись следователи. Мы доказывали, что дочка не могла быть за рулем», — делится Юлия Переладова.

Виновный был осужден только в 2025 году, а его апелляция была отклонена. Суд удовлетворил иски потерпевших, но реальных механизмов взыскания с осужденного, у которого в собственности лишь гараж и разбитая машина, пока нет.

«Я надеюсь на справедливость, компенсация нужна и пострадавшей Елене*, она до сих пор проходит лечение», — добавляет мать Марии.

Новосибирский адвокат Михаил Спиридонов пояснил, что даже при отсутствии полиса ОСАГО у виновника потерпевшие имеют право на страховую выплату через Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Обычно страховые выплаты составляют до полумиллиона рублей, где 475 тысяч рублей — компенсация вреда жизни и здоровью и 25 тысяч рублей — расходы на погребение. К сожалению, часто приходится ждать вступления в силу приговора. После подачи всех документов выплату могут одобрить и перечислить в течение 20 дней», — отметил юрист.

Имя изменено*