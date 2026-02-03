НОВОСТИОбщество

Россия заняла шестое место в рейтинге мирового IQ

На первой позиции — Южная Корея

03 февраля 2026, 17:33, ИА Амител

Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro
Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro

В 2026 году Россия оказалась на шестом месте в мировом списке государств, оцениваемых по уровню интеллектуального развития населения, сообщает портал International IQ. В течение 2025 года свыше 29 тысяч граждан России приняли участие в тестах на определение IQ, показав средний результат 103,78 балла.

В первую десятку этого рейтинга, помимо Российской Федерации, вошли также Южная Корея (с 106,97 балла), Китай (106,48 балла), Япония (106,3 балла), Иран (104,8 балла), Австралия (104,45 балла), Сингапур (103,56 балла), Монголия (102,61 балла), Новая Зеландия (102,35 балла) и Вьетнам (102,26 балла).

Этот рейтинг сформирован на основе данных тестирований, проводившихся в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Организаторы отмечают, что все результаты тестов проходили проверку модераторами портала для исключения повторных попыток. Из рейтинга были исключены страны, в которых количество участников тестирования составило менее ста человек.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:35:20 03-02-2026

Не верю. Может быть шестое с конца рейтинга? Тогда все сходится!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:47 03-02-2026

Ну и что, нам теперь гордиться? Тест IQ не показывает, насколько индивидум "умный", а лишь показывает его рейтиг среди таких же.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:40:18 03-02-2026

(поток сознания)

раз приняла участие, значит где-то проводился конкурс на "Самый умный"
странно, что хоть где-то нас не заблокировали ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:27 03-02-2026

Интересно, были ли среди проходивших тестирование те, кто попался на уловки мошенников и перевел им миллионы рублей???

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:59:38 04-02-2026

догоним и перегоним монголов!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:10 04-02-2026

Они могут,что угодно о себе говорить.Но только мы знаем,что такое ноль и нуль.Не слушайте эти бредни.

  0 Нравится
Ответить
