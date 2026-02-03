Россия заняла шестое место в рейтинге мирового IQ
На первой позиции — Южная Корея
03 февраля 2026, 17:33, ИА Амител
В 2026 году Россия оказалась на шестом месте в мировом списке государств, оцениваемых по уровню интеллектуального развития населения, сообщает портал International IQ. В течение 2025 года свыше 29 тысяч граждан России приняли участие в тестах на определение IQ, показав средний результат 103,78 балла.
В первую десятку этого рейтинга, помимо Российской Федерации, вошли также Южная Корея (с 106,97 балла), Китай (106,48 балла), Япония (106,3 балла), Иран (104,8 балла), Австралия (104,45 балла), Сингапур (103,56 балла), Монголия (102,61 балла), Новая Зеландия (102,35 балла) и Вьетнам (102,26 балла).
Этот рейтинг сформирован на основе данных тестирований, проводившихся в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Организаторы отмечают, что все результаты тестов проходили проверку модераторами портала для исключения повторных попыток. Из рейтинга были исключены страны, в которых количество участников тестирования составило менее ста человек.
17:35:20 03-02-2026
Не верю. Может быть шестое с конца рейтинга? Тогда все сходится!
17:37:47 03-02-2026
Ну и что, нам теперь гордиться? Тест IQ не показывает, насколько индивидум "умный", а лишь показывает его рейтиг среди таких же.
17:40:18 03-02-2026
(поток сознания)
раз приняла участие, значит где-то проводился конкурс на "Самый умный"
странно, что хоть где-то нас не заблокировали ...
18:27:27 03-02-2026
Интересно, были ли среди проходивших тестирование те, кто попался на уловки мошенников и перевел им миллионы рублей???
09:59:38 04-02-2026
догоним и перегоним монголов!
10:22:10 04-02-2026
Они могут,что угодно о себе говорить.Но только мы знаем,что такое ноль и нуль.Не слушайте эти бредни.