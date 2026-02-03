Названы регионы с самыми ответственными водителями и пешеходами

В этих субъектах реже всего нарушали ПДД

03 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным МВД России, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, в 2025 году наименьшее количество нарушений ПДД среди пешеходов и автомобилистов зарегистрировано в Калмыкии, а среди пассажиров — в Чеченской Республике.

Всего в 2025 году на территории Российской Федерации было выявлено свыше 12,5 миллиона лиц, не соблюдавших правила дорожного движения. Из них 11,447 миллиона — водители, более 968 тысяч — пешеходы и свыше 173 тысяч — пассажиры. В пересчете на 100 тысяч жителей России это составляет 7839, 663 и 119 человек соответственно.

Согласно статистике, самый низкий показатель нарушений среди водителей автотранспорта зафиксирован в Калмыкии — 1724 человека на 100 тысяч населения региона, что почти в 4,5 раза ниже среднего показателя по России. Сравнительно небольшое число нарушителей также отмечено в Самарской и Костромской областях — 3367 и 3482 человека на 100 тысяч жителей этих областей.