Весеннее потепление до +8 градусов придет на Алтай в начале февраля
Будет преимущественно без осадков
03 февраля 2026, 16:12, ИА Амител
В Алтайском крае в пятницу днем, 6 февраля, ожидается потепление до +8 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Причем еще ночью 5 февраля будет -32 градуса, так что перепад температур окажется весьма резким.
«От -3 до +2 градусов, местами в предгорьях до +8 градусов. Преимущественно без осадков, по западу небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления. Ветер южный, 6–11 м/с, местами порывы 16–21 м/с», — говорится в прогнозе.
В Барнауле днем 6 февраля ожидается 0...+2 градуса, преимущественно без осадков, в конце дня небольшой мокрый снег, ветер южный, 6–11 м/с.
В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в столице крае будет примерно -12...-15 градусов.
16:22:42 03-02-2026
7 февраля 0 градусов в Барнауле.