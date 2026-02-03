Будет преимущественно без осадков

03 февраля 2026, 16:12, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в пятницу днем, 6 февраля, ожидается потепление до +8 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Причем еще ночью 5 февраля будет -32 градуса, так что перепад температур окажется весьма резким.

«От -3 до +2 градусов, местами в предгорьях до +8 градусов. Преимущественно без осадков, по западу небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления. Ветер южный, 6–11 м/с, местами порывы 16–21 м/с», — говорится в прогнозе.

В Барнауле днем 6 февраля ожидается 0...+2 градуса, преимущественно без осадков, в конце дня небольшой мокрый снег, ветер южный, 6–11 м/с.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в столице крае будет примерно -12...-15 градусов.