В Бийске вор украл баян у уличного музыканта, а потом сдал его в комиссионку

Баянист оставил музыкальный инструмент на улице, а сам пошел в магазин

03 февраля 2026, 17:21, ИА Амител

В Бийске полицейские раскрыли кражу музыкального инструмента у уличного исполнителя. Как сообщили в пресс‑службе МУ МВД "Бийское", в отделение полиции обратился 41‑летний мужчина и заявил о пропаже баяна.

По словам потерпевшего, он играл на инструменте у входа в торговый центр. В какой‑то момент зашел в магазин, оставив баян на улице без присмотра, а когда вернулся, инструмент исчез.

«Сотрудники уголовного розыска провели оперативно‑разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 37‑летний местный житель. Мужчина признался, что, заметив оставленный без присмотра баян, огляделся по сторонам и забрал чужой инструмент. Позже он сдал баян в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на личные нужды», — говорится в сообщении МВД.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что задержанный причастен еще к двум кражам из городского магазина. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

