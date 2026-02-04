НОВОСТИОбщество

В Общественной палате предложили отправлять школьников-буллеров в спецучреждения

Армен Гаспарян считает, что систематическое участие в травле должно повлечь за собой перевод ученика в специализированное учебное заведение

04 февраля 2026, 08:47, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Член Общественной палаты России Армен Гаспарян выступил с инициативой о переводе школьников, систематически участвующих в буллинге, в специальные учебные учреждения. По его мнению, такая мера станет справедливым решением для тех, кто не способен понять недопустимость травли в обычной школьной среде, сообщает РИА Новости.

«Ученики должны понимать, что это [буллинг] недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит, ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо», — заявил Гаспарян.

Эксперт подчеркнул, что одновременно с этой мерой необходимо усиливать социальную рекламу, повышать ответственность педагогов и формировать в школьных коллективах нетерпимое отношение к травле.

инициативы школы

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:13:27 04-02-2026

Давно пора...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:52 04-02-2026

надо ... повышать ответственность педагогов...
Чтобы повышать ответственность, надо дать больше прав. А наше государство затравило педагогов, что они боятся задеть индивидуальность (хамство) учеников и их родителей.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:17 04-02-2026

Как детей сегодня всё же у нас ненавидят. По хорошему эту беду можно было бы уже давно убрать. Регулярно из-за таких садистов даже расстрелы происходят. Псов больше защищают чем детей.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:51 04-02-2026

А член общественной палаты - чем занимается? Прежде чем слова с языка произносит, хот бы поинтересовался сколько спец учреждений осталось? и кто в них будет работать за МРОТ

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:48 04-02-2026

"Буллинг"- какое русское слово (наверно от наших предков к нам пришло). Не пробовали писать на русском языке.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:37 04-02-2026

Гость (10:43:48 04-02-2026) "Буллинг"- какое русское слово (наверно от наших предков к ... Это так наша пресса борется за чистоту русского языка: буллинг, молл...

  12 Нравится
Ответить
