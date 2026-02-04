В Общественной палате предложили отправлять школьников-буллеров в спецучреждения
Армен Гаспарян считает, что систематическое участие в травле должно повлечь за собой перевод ученика в специализированное учебное заведение
04 февраля 2026, 08:47, ИА Амител
Член Общественной палаты России Армен Гаспарян выступил с инициативой о переводе школьников, систематически участвующих в буллинге, в специальные учебные учреждения. По его мнению, такая мера станет справедливым решением для тех, кто не способен понять недопустимость травли в обычной школьной среде, сообщает РИА Новости.
«Ученики должны понимать, что это [буллинг] недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит, ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо», — заявил Гаспарян.
Эксперт подчеркнул, что одновременно с этой мерой необходимо усиливать социальную рекламу, повышать ответственность педагогов и формировать в школьных коллективах нетерпимое отношение к травле.
09:13:27 04-02-2026
Давно пора...
10:13:52 04-02-2026
надо ... повышать ответственность педагогов...
Чтобы повышать ответственность, надо дать больше прав. А наше государство затравило педагогов, что они боятся задеть индивидуальность (хамство) учеников и их родителей.
10:17:17 04-02-2026
Как детей сегодня всё же у нас ненавидят. По хорошему эту беду можно было бы уже давно убрать. Регулярно из-за таких садистов даже расстрелы происходят. Псов больше защищают чем детей.
10:38:51 04-02-2026
А член общественной палаты - чем занимается? Прежде чем слова с языка произносит, хот бы поинтересовался сколько спец учреждений осталось? и кто в них будет работать за МРОТ
10:43:48 04-02-2026
"Буллинг"- какое русское слово (наверно от наших предков к нам пришло). Не пробовали писать на русском языке.
11:57:37 04-02-2026
Гость (10:43:48 04-02-2026) "Буллинг"- какое русское слово (наверно от наших предков к ... Это так наша пресса борется за чистоту русского языка: буллинг, молл...