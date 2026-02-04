В Общественной палате предложили отправлять школьников-буллеров в спецучреждения

Армен Гаспарян считает, что систематическое участие в травле должно повлечь за собой перевод ученика в специализированное учебное заведение

04 февраля 2026, 08:47, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Член Общественной палаты России Армен Гаспарян выступил с инициативой о переводе школьников, систематически участвующих в буллинге, в специальные учебные учреждения. По его мнению, такая мера станет справедливым решением для тех, кто не способен понять недопустимость травли в обычной школьной среде, сообщает РИА Новости.

«Ученики должны понимать, что это [буллинг] недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит, ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо», — заявил Гаспарян.

Эксперт подчеркнул, что одновременно с этой мерой необходимо усиливать социальную рекламу, повышать ответственность педагогов и формировать в школьных коллективах нетерпимое отношение к травле.