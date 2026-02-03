Глава Башкирии: у напавшего на гимназию в Уфе девятиклассника был игрушечный автомат

Радий Хабиров подчеркнул, что такое "оружие" продается в детских магазинах, оно стреляет маленькими пластиковыми пулями

03 февраля 2026, 17:04, ИА Амител

Автомат / Фото: Следком Башкирии / @sledcom02

В уфимской гимназии № 16 утром во вторник, 3 февраля, произошел инцидент со стрельбой. Сообщалось, что девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата, пишет РИА Новости.

По предварительным данным полиции, подросток несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. К счастью, пострадавших нет — школьника оперативно задержали.

Глава Башкирии Радий Хабиров лично прибыл на место происшествия и прокомментировал ситуацию журналистам. Он уточнил, что оружие, использованное подростком, не является пневматическим — это детский автомат, который свободно продается в розничных сетях.

«Оружие то, которое у него было, — детский автомат, он продается в "Детском мире", детских магазинах. Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневмо», — пояснил Хабиров.

Напомним, изначально сообщалось, что девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу. Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу.

По факту происшествия республиканское СУСК возбудило уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины, побудившие школьника к противоправным действиям.